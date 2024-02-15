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الوطني يختتم فعاليات الموسم الخامس لبرنامج تمكن

2/15/2024 11:16:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أسدل الستار على فعاليات الموسم الخامس من برنامج «تمكن» المخصص لتدريب الكويتيين من حملة الشهادات الجامعية والذي يقام برعاية ودعم إستراتيجي من بنك الكويت الوطني وتنظيم من شركة Creative Confidence.
حضر حفل الختام نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني شيخة البحر، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني- الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي لإدارة الثروات لمجموعة بنك الكويت الوطني فيصل الحمد، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية محمد العثمان، ورئيس العمليات وتقنية المعلومات للمجموعة محمد الخرافي، ومدير عام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد عصام الصقر، والمدير العام للموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني. وخلال الحفل، الذي أقيم في مقر البنك الرئيسي، عقدت جلسة نقاشية استمعت خلالها الإدارة التنفيذية للبنك إلى عرض قدمه المتدربون لمشاريع تخرجهم المتميزة والتي حملت أفكارا ورؤى إبداعية لشباب كويتي طموح. وعلى مدى 10 أسابيع، استضاف البنك المتدربين البالغ عددهم نحو 34 متدربا في مواقع تدريب مختلفة، حيث قدم البنك للمتدربين الدورات التي تعمل على تطوير مهاراتهم، وتسهم في تأهيلهم وترفع جاهزيتهم لبدء مسيرة مهنية ناجحة.
ويشكل برنامج «تمكن» تجربة تدريبية مبتكرة للشباب الكويتي حديثي التخرج الذين يحتاجون إلى دعم في مواجهة تحديات التوظيف أو تأسيسهم لأعمالهم الخاصة، حيث تم تأهيل المتدربين طوال مدة البرنامج وصقلهم بالخبرات اللازمة وتطوير مهاراتهم، حتى يتمكنوا من الوقوف على أرض صلبة أثناء دخولهم معترك سوق العمل المليء بالتحديات.
ويهدف البرنامج إلى تطوير المهارات الشخصية اللازمة لخوض الحياة العملية، بالإضافة إلى تحفيز الشباب الكويتي على استكشاف الإمكانات والطاقات الكامنة بداخلهم، من خلال نموذج تعليم متطور وتفاعلي يركز على العديد من المحاور وورش العمل التي تتناول الإبداع، والتفكير التصميمي، وتصميم نموذج الأعمال، والاستكشاف الوظيفي وابتكار حلول لتجنب المخاطر.
من جهتهم، عبر المتدربون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة في برنامج «تمكن»، وقدموا الشكر لبنك الكويت الوطني على الدعم الكبير وتقديم خبرات البنك العريقة لتنمية مهاراتهم وتأهيلهم إلى سوق العمل على نحو احترافي، وذلك بفضل ما يتمتع به البنك من أسلوب مؤسسي يتسم بالحرفية العالية. كما شكر المتدربون أعضاء الإدارة التنفيذية في بنك الكويت الوطني، الذين شاركوهم حلقات نقاشية مفتوحة نقلوا من خلالها خبراتهم الممتدة على مدار سنوات طويلة في عالم الصناعة المصرفية، إضافة إلى توجيه العديد من النصائح الذهبية لهم والتي تمثل الضوء الذي يمهد طريقهم لمسيرة مهنية ناجحة.
وأوضح المتدربون أنهم اكتسبوا معرفة تشكل قيمة مضافة لمسارهم المهني المستقبلي خلال الفترة التي عاصروها طوال مدة البرنامج، مؤكدين أنه تم صقل مهاراتهم على أكثر من جانب، بالإضافة إلى شعورهم أن «تمكن» شكل لهم جسرا وبوابة عبور من المرحلة الدراسية إلى المرحلة المهنية والانطلاق صوب الحياة العملية.

MENAFN15022024000130011022ID1107859554

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