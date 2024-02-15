المتحد يعلن رابحي سحب الحصاد الأسبوعي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء 14 الجاري في المقر الرئيسي للبنك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، بالإضافة إلى حضور وإشراف ممثل من شركة ديلويت العالمية المدقق الخارجي لمراجعة عملية السحب، التزاما بتعليمات وزارة التجارة والصناعة في ذلك الشأن.
وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم وهم: فرانسيس باسكال دي ميلو، ولميس أحمد الشباب، وفوزية حبيب حجي الابراهيم، وسلمى علي سالم الختلان، وفاضل صفر محمد عباس، وأسامة عبد المنعم خليفه حنفي، ومحمد أسامة رمضان أحمد، وأوروين سينين فرناندس، وسلوى عبدالله محمد الداحس، وفيصل محمد عباس المطوع.
ويقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة، وتبقى الجوائز الربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.
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