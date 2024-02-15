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التجاري ينظم سحب النجمة الكبير في مروج غدا

2/15/2024 11:16:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ينظم البنك التجاري الكويتي مهرجان السحب على الجائزة الكبرى لحساب النجمة بقيمة 1.5 مليون دينار في حدث ينتظره الكثير من عملاء البنك، بعنوان «كشته النجمة»، وذلك غدا (السبت)، في تمام الساعة 2:00 ظهرا بمجمع مروج.
وخلال هذا الحدث المهم، سوف يتم الإعلان عن الفائز السادس بجائزة 1.5 مليون دينار المقدمة من البنك التجاري الكويتي، بحضور ممثلي مكتبي التدقيق العالميين Deloitte & Touche - الوزان وشركاه و«RSM - البزيع وشركاه»، وممثل من وزارة التجارة والصناعة. وفي هذا السياق، قال المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك التجاري عبدالعزيز الزعابي: «يسر البنك التجاري دعوة الجميع لحضور مهرجان السحب والأنشطة والمسابقات المصاحبة لهذا المهرجان في مجمع مروج يوم السبت 17 الجاري».
وكشف الزعابي عن أن برنامج السحب يتضمن الكثير من المفاجآت والأنشطة الترفيهية والمسابقات المخصصة للحضور والمشاركين، بالإضافة إلى تقديم مزيج متنوع من الفن الكويتي الأصيل.

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