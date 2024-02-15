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Ooredoo Business محرك رئيسي لتنمية قطاع الأعمال والمشاريع الصغيرة

2/15/2024 11:16:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) باعتبارها الشريك التكنولوجي الموثوق للخدمات والحلول الرقمية لتطوير الأعمال، تواصل Ooredoo business استراتيجيتها في الوصول لأكبر شريحة من العملاء من مختلف قطاعات ومجالات الأعمال في الكويت، موسعة تواجدها ونطاق مشاركاتها الفعالة في المعارض والمؤتمرات، وغيرها من الفعاليات المرتبطة بتطوير الأعمال والمشاريع الريادية.
واستكمالا لدورها التقني والتنموي بين قادة صناعة التكنولوجيا في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، تؤكد Ooredoo business حرصها على المساهمة في دعم الأنشطة الترويجية التي تقدم فرصا ومجالات واسعة لتعزيز التواصل بين أصحاب الأعمال، مستمرة في التركيز بشكل رئيسي على تنمية وتطوير أعمال قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم شريحة المبادرين.
ومن هذا المنطلق، يذكر أن Ooredoo business قد شاركت مؤخرا في سلسلة من المعارض التي أقيمت منذ بداية العام، من بينها معرض «Expo Startups»، وذلك تفعيلا لمسؤوليتها الاجتماعية ودورها في دفع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إيمانا منها بأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تعزيز الابتكار والإبداع والمنافسة على الجودة، وتوفير فرص العمل.
وفي إطار سعيها لتمكين المجتمع وتفعيل مشاركاتها المجتمعية في تلك الفعاليات، تقيم Ooredoo business جناحها المميز والجذاب لاستضافة الزوار من هذه المعارض، إذ يمثل الجناح نقطة التقاء محورية وتفاعلية بين Ooredoo business وبين الشركات والأفراد، الراغبين في اعتماد أحدث التطورات التكنولوجية لأعمالهم.
وخلال مشاركتها بهذه المعارض عبر جناحها المبهر، تمكنت Ooredoo business من استعراض إمكاناتها المتطورة أمام حشد من رواد الأعمال، وأصحاب العلامات التجارية المحلية، والشركات الناشئة، من مختلف القطاعات، وإبراز تميزها في توفير خدمات اتصال متكاملة، والمصممة خصوصا بما يناسب كل فئة من عملاء قطاع الأعمال.
كما قامت الشركة بتعريف زوار جناحها بأحدث ما قدمته من عروض ومزايا تنافسية، علاوة على تزويدهم بمعلومات حول كيفية الاستفادة من هذه الخدمات والعروض لتحقيق أفضل النتائج والاستمرار بتنمية وتوسيع أعمالهم ومشروعاتهم في سوق اليوم، وتحسين قدرتها التجارية والتنافسية وزيادة كفاءتها وإنتاجيتها، كأجهزة نقاط البيع وشاشات عرض المنتجات.

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