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KIB يعزز الثقافة المالية لرواد مجمع مروج

2/15/2024 11:16:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقام بنك الكويت الدولي (KIB) جناحا في مجمع مروج لرفع مستوى الوعي المصرفي ونشر الثقافة المالية لدى شريحة أوسع من أفراد المجتمع، كما عمل على تعريف زوار المجمع بخدمات البنك ومنتجاته وآخر عروضه المميزة، وذلك ضمن جهوده المستمرة في دعم حملة «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد المصارف بالتعاون مع البنوك المحلية.
وبهذه المناسبة، قال المدير الإقليمي في KIB، يعقوب أشكناني: «لقد حرص موظفو البنك على تعريف الجمهور بالمنتجات والخدمات المختلفة التي نوفرها، وقدموا لهم شرحا وافيا حول حقوقهم وواجباتهم عند التعامل مع البنوك في إطار تعليمات بنك الكويت المركزي، وكيفية حماية بياناتهم وحساباتهم المصرفية، والاستخدام الآمن لبطاقاتهم المصرفية، في ظل التطور المتسارع الذي تشهده الخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى توعيتهم بضرورة الانتباه إلى محاولات الاحتيال المتزايدة التي يتعرض لها العملاء في الآونة الأخيرة».
وأوضح أن البنك يعمل على اختيار مواقع استراتيجية مميزة، مثل مجمع مروج الذي يستقطب عددا كبيرا من الزوار بشكل يومي، من مختلف شرائح المجتمع، وذلك من أجل تحقيق أهداف البنك في نشر الثقافة المالية والمصرفية على أوسع نطاق، وتفهم الاحتياجات المصرفية المتنوعة للعملاء.
تجدر الإشارة إلى أن KIB ملتزم بدوره الريادي في توعية المجتمع بحقوقه وواجباته المالية والمصرفية، باعتبارها ركنا أساسيا ضمن برنامجه المتقدم للمسؤولية الاجتماعية، إذ يحرص على إطلاق مبادرات نشر الثقافة المالية على نطاق كبير، إضافة إلى المشاركة بصورة مباشرة ومؤثرة في الفعاليات التي تحقق أهداف حملة «لنكن على دراية».

MENAFN15022024000130011022ID1107859549

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