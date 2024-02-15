الولايات المتحدة تتهم روسيا بتطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية

أكد البيت الأبيض الخميس أن روسيا تعمل على تطوير سلاح مضاد للأقمار الاصطناعية، وهو أمر يثير قلق الولايات المتحدة، لكنه لا يشكل وفقا لها تهديدا مباشرا على الأرض.

وأوضحت الإدارة الأميركية أنها ستتواصل مع موسكو بشأن هذا السلاح، وذلك غداة تحذير أعضاء في الكونغرس من تهديد لم يكشفوا تفاصيله، لكنهم قالوا إنه يشكل خطرا على الأمن القومي الأميركي.

من جهتها، نفت موسكو في وقت سابق الخميس هذه الاتهامات "الخبيثة" و"التي لا أساس لها من الصحة"، ووصفتها بأنها حيلة من البيت الأبيض لمحاولة تمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا بمليارات الدولارات تشهد تعطيلا في الكونغرس بسبب تباين بين الإدارة الديموقراطية والجمهوريين.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحافيين "أستطيع أن أؤكد أن الأمر يتعلق بقدرة مضادة للأقمار الاصطناعية طورتها روسيا"، لكنه أضاف أنه "لا يوجد تهديد فوري لسلامة أي شخص".

وتابع "هذه ليست قدرة نشطة تم نشرها. ورغم أن سعي روسيا للحصول على هذه القدرة بالذات أمر مثير للقلق، إلا أنه لا يوجد تهديد مباشر لسلامة أي شخص".

وأكد كيربي أن السلاح الروسي "متمركز في الفضاء"، لكنه لم يعلق على تقارير في وسائل الإعلام الأميركية تفيد بأنه إما قادر على حمل أسلحة نووية أو يعمل بالطاقة النووية.

غير أنه قال إنه ينتهك معاهدة الفضاء الخارجي لعام 1967 التي صادقت عليها روسيا والولايات المتحدة وتحظر نشر الأسلحة النووية في الفضاء.

وأضاف أن السلاح يمكن أن يشكل خطرا مميتا على رواد الفضاء في مدار منخفض، إلى جانب احتمال تعطيل الأقمار الاصطناعية العسكرية والمدنية الحيوية.

وأوضح "نحن لا نتحدث عن سلاح يمكن استخدامه لمهاجمة البشر أو التسبب في دمار مادي هنا على الأرض".

ومع ذلك فإن واشنطن "تراقب عن كثب هذا النشاط الروسي وسنواصل التعامل معه على محمل الجد"، بحسب كيربي.

وأعلن المتحدث أن الرئيس الأميركي جو بايدن أمر المسؤولين ببدء "تواصل دبلوماسي مباشر" مع روسيا بشأن هذا السلاح، موضحا أنها لم تستجب بعد.

من جهته، عقد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان اجتماعا مغلقا مع مسؤولين في الكونغرس الخميس بهذا الخصوص.

ويخيم الغموض والقلق على واشنطن منذ أن أصدر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب مايك تورنر بيانا الأربعاء أشار فيه إلى "تهديد خطير للأمن القومي"، داعيا بايدن إلى "رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد".

حيل

أثار الإعلان المفاجئ غضب ساليفان الذي أشار إلى إحباطه من بيان تيرنر قبل الإحاطة المقررة الخميس.

وقال ساليفان إنه سيجتمع مع أعضاء مجلس النواب الأربعة في مجموعة "عصابة الثمانية" التي تضم زعماء الحزبين وكبار أعضاء لجنتي الاستخبارات في مجلسي الكونغرس.

ورفض تأكيد ما اذا كان سيناقش التهديد الأمني، لكنه أشار إلى أهمية الاجتماع بقوله إنه "من غير المعتاد للغاية في الواقع" أن يتواصل مستشار الأمن القومي "شخصيا" مع أعضاء مجلس النواب.

يدور خلاف بين بايدن الديموقراطي ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون بشأن طلب البيت الأبيض إقرار مساعدات عسكرية بقيمة 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في صد الغزو الروسي الذي يدخل عامه الثالث أواخر هذا الشهر.

ويرفض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون طرح مشروع القانون الذي أقره مجلس الشيوخ للتصويت، وكان قد حذر مرارا من أنه لن يدعم إقرار حزمة المساعدات حتى يتم اتخاذ اجراءات أكثر صرامة في ملف الهجرة.

في هذا الصدد، قال كيربي إن مدينة أفدييفكا الأوكرانية المحاصرة "تواجه خطر السقوط تحت السيطرة الروسية"، ويرجع ذلك جزئيا إلى نقص الذخيرة.

لكن موسكو اعتبرت تصريحاته محاولة أميركية لتشويه سمعة روسيا وتمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا.

ونقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله إن البيت الأبيض "يحاول إقناع الكونغرس بالتصويت على مشروع قانون المخصصات المالية بأي طريقة ممكنة".

وقال بيسكوف "الأمر واضح. دعونا نرى ما هي الحيل التي سيستخدمها البيت الأبيض إذا جاز التعبير".

وقال كيربي إن تصريحات الكرملين مجرد هراء.

اتهم الغرب روسيا باللجوء الى خطاب متهور بعد أن قال الرئيس فلاديمير بوتين إنه مستعد لاستخدام سلاح نووي إذا شعر بوجود تهديد وجودي.

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