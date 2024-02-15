أمريكا تشنّ هجوماً إلكترونياً على سفينة تجسس في البحر الأحمر

كشف ثلاثة مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة شنَّت هجوماً إلكترونياً في الآونة الأخيرة على سفينة عسكرية في البحر الأحمر وخليج عدن كانت تجمع معلومات استخباراتية عن سفن الشحن.

وأوضح المسؤولون، في تقرير نشرته شبكة «إن.بي.سي نيوز»، أمس، أن الهجوم الإلكتروني وقع قبل أسبوع كجزء من الرد على هجوم بطائرة مسيَّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن، وإصابة عشرات الاشخاص أواخر الشهر الماضي.

وذكرت الشبكة التلفزيونية أن العملية استهدفت تعطيل قدرة السفينة على نقل المعلومات الاستخباراتية إلى الحوثيين في اليمن.

وشنَّ الحوثيون هجمات بالطائرات المسيَّرة المتفجرة والصواريخ على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن في الأسابيع القليلة الماضية، وأدت الهجمات إلى إبطاء حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثارت مخاوف من اختناقات في الإمدادات.

وردَّ الجيش الأمريكي بشن ضربات على الحوثيين. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في يناير، إن قصف أهداف الحوثيين سيستمر، على الرغم من إقراره بأنه قد لا يوقف هجماتهم.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز