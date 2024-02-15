رد فعل عفوي لتاجر برتقال مصري مع شاحنات المساعدات المتجهة لغزة يثير إعجاب الكثيرين



قام تاجر فاكهة مصري برد فعل تلقائي حيث قام برمي برتقال في شاحنات مساعدات متجهة لإغاثة سكان قطاع غزة كانت تمر من المكان من قبيل الصدفة.

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتاجر برتقال مصري يتفاجأ بمرور شاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى معبر رفح لنقلها لسكان قطاع غزة، فما كان من التاجر إلا أن قام بحركة عفوية ورمى بالبرتقال في الشاحنات.

ولاقى مقطع الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل فقال أحدهم: "عمل بسيط يحمل معاني الكثير من المشاعر الطيبة".

وأضاف آخر: "الموقف على بساطته لكنه جميل جدا".

ووضح متابع مكان الحدث قائلاً : "ليس في صعيد مصر إنما في مدينه الحوامدية محافظة الجيزة والسيارات تابعة لجمعية شباب بقرية أم خنان وذلك للتوضيح".

وأبدت متابعة انبهارها وإعجابها بالتصرف العفوي للتاجر قائلة: "أجمل فيديو هتشوفوه في 2024 ..بجد عمار يا مصر".

وقبل اندلاع الحرب كانت المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لم تكن كافية، وفقاً للأمم المتحدة.

وأودت الحرب بأكثر من 28 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع

كما شردت أكثر من 1.9 مليون آخرين.

وبحسب عمال الإغاثة والأمم المتحدة فإن إدخال أي شكل من أشكال الإغاثة إلى غزة يعد عملية طويلة وشاقة ومعقدة.

