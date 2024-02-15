رد فعل عفوي لتاجر برتقال مصري مع شاحنات المساعدات المتجهة لغزة يثير إعجاب الكثيرين

(MENAFN
- Al-Bayan)
قام تاجر فاكهة مصري برد فعل تلقائي حيث قام برمي برتقال في شاحنات مساعدات متجهة لإغاثة سكان قطاع غزة كانت تمر من المكان من قبيل الصدفة.
وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتاجر برتقال مصري يتفاجأ بمرور شاحنات تحمل مواد إغاثية متجهة إلى معبر رفح لنقلها لسكان قطاع غزة، فما كان من التاجر إلا أن قام بحركة عفوية ورمى بالبرتقال في الشاحنات.
ولاقى مقطع الفيديو استحسان رواد مواقع التواصل فقال أحدهم: "عمل بسيط يحمل معاني الكثير من المشاعر الطيبة".
وأضاف آخر: "الموقف على بساطته لكنه جميل جدا".
ووضح متابع مكان الحدث قائلاً : "ليس في صعيد مصر إنما في مدينه الحوامدية محافظة الجيزة والسيارات تابعة لجمعية شباب بقرية أم خنان وذلك للتوضيح".
وأبدت متابعة انبهارها وإعجابها بالتصرف العفوي للتاجر قائلة: "أجمل فيديو هتشوفوه في 2024 ..بجد عمار يا مصر".
وقبل اندلاع الحرب كانت المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة لم تكن كافية، وفقاً للأمم المتحدة.
وأودت الحرب بأكثر من 28 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة التي تديرها حماس في القطاع
كما شردت أكثر من 1.9 مليون آخرين.
وبحسب عمال الإغاثة والأمم المتحدة فإن إدخال أي شكل من أشكال الإغاثة إلى غزة يعد عملية طويلة وشاقة ومعقدة.
MENAFN15022024000110011019ID1107859391
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.