(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الدكتور سيرغي أغابكين أخصائي إعادة التأهيل، أن زيت القرنفل علاج فعّال للصداع، حسب ((روسيا اليوم)). ويقول الدكتور رداً على سؤال حول فعالية زيت القرنفل في مكافحة الصداع: ((نعم، صحيح عند وضع زيت القرنفل على الجلد يمكن أن يساعد فعلاً في التغلب على الصداع)).
ووفقاً له، يساعد وضع زيت القرنفل على الجلد في تدفئة المكان ويحفز تدفق الدم، ما قد يخفف الصداع. وبالإضافة إلى ذلك، لزيت القرنفل خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات.
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