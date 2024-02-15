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زيت القرنفل علاج فعّال للصداع

2/15/2024 7:20:14 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور سيرغي أغابكين أخصائي إعادة التأهيل، أن زيت القرنفل علاج فعّال للصداع، حسب ((روسيا اليوم)). ويقول الدكتور رداً على سؤال حول فعالية زيت القرنفل في مكافحة الصداع: ((نعم، صحيح عند وضع زيت القرنفل على الجلد يمكن أن يساعد فعلاً في التغلب على الصداع)).

ووفقاً له، يساعد وضع زيت القرنفل على الجلد في تدفئة المكان ويحفز تدفق الدم، ما قد يخفف الصداع. وبالإضافة إلى ذلك، لزيت القرنفل خصائص مضادة للالتهابات والتشنجات.

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