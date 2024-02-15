«السركال للفنون».. ثقافات وحكايات عالمية

أعلن السّركال أفنيو عن انطلاقة أسبوعه المرتقب للفنون، 25 فبراير الجاري، ويستمر حتى 3 مارس المقبل. وتتضمن دورة هذا العام باقةً من الفعاليات الثقافية والمعارض المتنوعة، والتجارب الفريدة والرؤى الفنية، التي سيقدمها فنانون من مختلف ثقافات العالم.

وتشهد هذه الدورة من أسبوع السّركال للفنون، مشاريع فنية وجلسات حوارية، ومعارض وجولات فنية تأمُّلية، عدا الورش المجتمعية والفعاليات العابرة المزامنة للحدث.

ويتضمن الأسبوع معرض ((أيمكنك سماعي؟)) للفنّانة ناليني مالاني، والّذي سيقام في فضاء مبنى ((كونكريت))، من 25 فبراير الجاري، ويستمر حتى 3 مارس المقبل. وتتداعى في المعرض غمرةٌ من المُقتبسات، والشّروح، والقصاصات النّصيّة والمرئيّة، في فقاعات تُسميها مالاني فقاعات الفِكر- فيها تجتمع هذه العناصر ما بين افتراقٍ وعناق، لتشكّل قوام حُجرة رسوم مالاني ومَعرِضها الفردي. يقدّم المعرض تركيباً فنياً ضخماً من ثماني قنوات، تعرض ثمانية وثمانين رسماً متحرّكاً، نُفّذت على أجهزةٍ لوحيّةٍ رقميّةٍ.

يرافق عرض أيمكنك سماعي؟ عروض خارجيّة خاصّة لأحد أبرز تركيبات الفنّانة، بعنوان ((بحثاً عن الدَّم المفقود))، تلك التّرنيمة الّتي نظمتها الفنّانة تعبيراً عن رفضها للإمبرياليّة وبراثن حروبها. وتُعرض النّسخة الجديدة من عمل ((بحث عن الدَّم المفقود)) في الخامس والعشرين والسّابع والعشرين من فبراير الجاري، وأيضاً في الثّاني من مارس المقبل.

وتضمّ الدّورة الجديدة من أسبوع السّركال للفنون، طيفاً من الأعمال الواعدة لثُلّة من الفنّانات والفنّانين، هُم ديمة سروجي، وعباس أخوان، وفيكرام ديفتشا، وأسماء بالحمر.

في إخراجها لمجموعة من الأعمال التي ستعرض خلال أسبوع السّركال للفنون، حرصت القيّمة زوي ويتلي، على تنفيذ الأعمال على نحو يدعو روّاد الأفنيو لاستكشاف جادّاته وعطفاته سيراً في محاولة لاستعادة فنّ الخطو المنسي. تستلهم القيّمة أيضاً شقاً من رؤياها من قصيدة جلال الدّين الرّومي، ((واصِل المسير))، وتأملات بريندا هيلمان في ((السّير على الكثبان)).

ويشتمل أسبوع السّركال للفنون أعمالاً تمس الحواس وتلامس الواقع، فضلاً عن تجارب فريدة، يقدمها الحدث لزواره.

ويُطلّ الفنان مهند شونو، خلال أسبوع السّركال للفنون، في حواريّة مع القيّم تايرِن باستشن، للحديث عن عمله التّركيبي العام ((مكان منسي))، في الثّاني من مارس المقبل. يُذكر أنّ العمل جزء من المشروع الفنّي العالمي مشاعات بريّة، الّذي تقوده مؤسّسة السّركال للاستشارات. ومن خلال ((مكان منسي))، يستميل الفنّان انتباهنا لما يُطلق عليها بيئات وحد التّكييف، لنقِف في حضرة الطّبيعة ومَرَانَتها في التّكيّف مع التّغيّرات المناخيّة.

يزداد أسبوع السّركال للفنون وهجاً، مع فعالية ((السّركال ليتس))، من الرّابعة عصراً حتّى العاشرة ليلاً، يومَ السّابع والعشرين من فبراير الجاري، حيث تتيح فرصة لاستكشاف الأفنيو في جُنح اللّيل، عبر جولات فنّيّة متأنيّة الخطى، يعقد خلالها الفنّانون والفنّانات والقيّمون والقيّمات، مقارنات بين المعارض الجديدة في مختلف غاليربات الأفنيو.