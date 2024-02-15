أسبوع دبي للموضة يتوج دورة 2024 بنجاحات استثنائية

اختتمت النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، فعالياتها في حي دبي للتصميم، حيث استمرت على مدى خمسة أيام، وتضمنت عروض أزياء استثنائية، لمصممين رائدين وصاعدين، وسط حضورٍ كبير، مع برنامج حافل بفعاليات إطلاق التشكيلات المصغّرة، والجلسات الحوارية، وفرص التواصل، وغيرها من الفعاليات المتنوعة.

ورسخ أسبوع دبي للموضة مكانة الإمارة مركزاً للأزياء العالمية، من خلال العديد من الخطوات الاستراتيجية، بما في ذلك تقريب موعده لوقت أبكر من أسابيع الموضة العالمية، واعتماد منصة عرض جديدة ومميزة على طول الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم، وإقامة مجموعة من العروض والفعاليات في مواقع جديدة في مختلف أنحاء الإمارة، وانضمام شركاء وأعضاء جدد، فضلاً عن توفير المزيد من فرص التواصل وبناء علاقات التعاون بين المصممين والجهات الراغبة بالشراء. وشهد أسبوع دبي للموضة، حضوراً لافتاً من الجهات العالمية الراغبة بالشراء، ووسائل الإعلام والمشاهير، والجهات المعنية الرئيسة في قطاع الأزياء.

نجاح كبير

وتزامن موعد النسخة الثالثة من أسبوع دبي للموضة، مع الذكرى الأولى على تنظيمه، ليكون أسبوع الموضة الرسمي في دبي، وحدث الموضة الأبرز على مستوى المنطقة، بعد انبثاقه عن أسبوع الموضة العربي، الذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار 21 نسخة، كانت تُقام كل موسم منذ عام 2015. وأسهمت هذه الخطوة الاستراتيجية في توفير البنية التحتية المتقدّمة، والمصمّمة بهيكلية تدعم تقديم أضخم عروض الأزياء، وتنظيم مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب توفير منصة رائدة، تقدّم الدعم اللازم للمصممين، لتمكينهم من بناء شراكات جديدة، والاستفادة من فرص الاستثمار والنمو. كما لا يمكن تجاهل دور أسبوع دبي للموضة، في تعزيز مكانة إمارة دبي على ساحة الإبداع العالمية، بفضل الدور المتنامي الذي تضطلع به اليوم، كإحدى عواصم الأزياء الرئيسة، إلى جانب نيويورك ولندن وباريس وميلانو.

وقالت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم: ((تسهم كل نسخة من أسبوع دبي للموضة، في تقديم رسالة واضحة للعالم عن مكانة دبي الرائدة في عالم الأزياء والموضة، فخلال عام واحد فقط، نجح أسبوع دبي للموضة في التأكيد على دوره البارز في تطوير قطاع الأزياء في المنطقة، وتوفير منصة رائدة عالمياً، تسلط الضوء على أعمال وإبداعات المصممين من جميع أنحاء العالم، بما يعود بالخير والفائدة عليهم وعلى بيئة الإبداع العالمية)).

وأضافت: ((يحقق أسبوع دبي للموضة تطوراً ملحوظاً مع كل نسخة جديدة، حيث يشهد نمواً مستداماً، وتزايداً في مستوى الأثر والحضور والانتشار، بفضل ما يقدمه لقطاع الإبداع العالمي من فرص واعدة للتوسع وبناء الشراكات وتعزيز التواصل. وبدورها، تشهد لجنة المصممين في أسبوع دبي للموضة نمواً لافتاً، مع انضمام مواهب استثنائية جديدة، نجحت في ترك بصمتها في عالم الموضة، وتسهم حالياً في بناء مستقبل قطاعي الأزياء الإقليمي والعالمي)).

وتابعت: ((نجح أسبوع دبي للموضة في إرساء علاقات راسخة مع المصممين العالميين والجهات الراغبة بالشراء، والجهات ذات الأثر الاجتماعي الملحوظ، بصفته نافذة على أبرز التطورات في القطاع، ووجهة مفضلة لبناء الشراكات الاستراتيجية.

كما أثبت أسبوع دبي للموضة، قوة المقومات والعناصر والمميزات التي تتمتع بها إمارة دبي في مجالات الإبداع، بما يضمن تمكين نمو جميع الجهات والعاملين في قطاع الأزياء والموضة، تماشياً مع استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وأجندة دبي الاقتصادية D33)).

شراكات ومبادرات

ومن جهته، قال محمد عقرة الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي: ((نفخر بالنجاح الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة، لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، والذي جمع الجهات الإبداعية والتجارية في قطاع الأزياء. ولا يعكس هذا الإنجاز الرؤية الاستراتيجية لمجلس الأزياء العربي فحسب، بل يسهم أيضاً في الارتقاء بالاقتصاد الإبداعي في دبي إلى آفاقٍ عالمية جديدة. وتسهم الشراكات الاستراتيجية والمبادرات المبتكرة، والأثر الكبير الذي حققه أسبوع دبي للموضة، في تنمية قطاع الأزياء، كما تعدّ دليلاً واضحاً على ازدهار الاقتصاد الإبداعي في دبي. يتماشى التزام مجلس الأزياء العربي، ببناء مستقبل الموضة، مع رؤية دبي الهادفة إلى تعزيز الإبداع والابتكار وتنويع الاقتصاد)).

وكان لموسم خريف وشتاء 2024 – 2025، أثر مهم في تعزيز حضور أسبوع دبي للموضة على المستوى العالمي، مستفيداً من ارتباطه الوثيق بأسبوع الموضة العربي. وقد شارك أكثر من 18 مصمماً من باريس ولندن وإسبانيا وبيروت والإمارات العربية المتحدة، يمثلون علامات رفيعة المستوى، مثل ((Michael Cinco)) و((Adolfo Dominguez))، في عرض تشكيلاتهم المبتكرة للجهات الراغبة بالشراء. كما أولى أسبوع دبي للموضة، اهتماماً خاصاً بتسليط الضوء على التوجهات الناشئة والمتنوعة في المنطقة، والرؤية الفنية والإبداعية المبتكرة التي يمتاز بها المصممون المشاركون.