«خواطر وذكريات» أحمد بالحصا في ضيافة ندوة الثقافة

نظّمت ندوة الثقافة والعلوم جلسة حوارية بعنوان ((خواطر وذكريات))، مع الدكتور أحمد سيف بالحصا، رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة مجموعة بالحصا، بحضور بلال البدور رئيس مجلس إدارة الندوة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وجمال الخياط المدير المالي، وعائشة سلطان رئيس اللجنة الثقافية، ود. محمد مراد عبدالله مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ود. عبد الخالق عبدالله، وإبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة العويس، والإعلامي محمد الجوكر، والرياضي محمد الكوس، ونخبة من المهتمين والحضور.

أدار الجلسة علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس إدارة الندوة، الذي أكد أن د. أحمد سيف بالحصا شخصية استثنائية، جمعت بين الاقتصاد والعلم والثقافة والرياضة والعمل الوطني والاجتماعي بشكل متوازن. وخلال ذلك، تداخل بلال البدور لافتاً إلى الدور الذي لعبه د. أحمد بالحصا في مسيرته الثقافية شخصياً، حيث أشار عليه أن يكون ملحقاً ثقافياً في سفارة الإمارات في جمهورية مصر العربية، في بداية عمله. ومن ثم أكد الهاملي أن د. أحمد بالحصا من الشخصيات العصامية الفريدة في عالم الأعمال، منذ الطفولة المبكرة، وقد عمل في مجالات عدة، وكانت انطلاقته عام 1968، مع تأسيس شركة بالحصا.

واستعرض د. أحمد سيف بالحصا في بداية الجلسة، المراحل الأولى في مسيرته الحياتية والمهنية، التي بدأت منذ طفولته في منطقة ند محمد في ديرة بدبي، حيث ولد فيها، شارحاً كيف اضطرته الظروف وقتها للعمل وهو لا يزال في العاشرة من العمر، ذلك بعد وفاة والده، واضطراره لترك الدراسة، إذ عمل في مجالات عدة.

وأوضح بالحصا الصعوبات التي قابلها في البدايات، سواء في مجال النقل واستئجار السيارات لنقل الركاب إلى سلطنة عمان، او غير ذلك، مبيناً كيف كانت طبيعة الطرق، وقال إنه رغم الصعوبات، فإن على الإنسان تحمل المسؤولية. وذكر أنه أطلق على إحدى شركاته الأولى مسمى ((شركة الاتحاد التجارية)) في عام 1968، وذلك لرسوخ الحس الوطني لديه، وأمله الكبير بتحقق هذه الأمنية، والتوقع ولادة الاتحاد في الإمارات، وهو ما حدث في عام 1971، عندما أعلن عن اتحاد دولة الإمارات.

وتحدث عن مسيرته مع العمل الحكومي عام 1972، حيث عمل مديراً لإدارة المشتريات المركزية بوزارة المالية والصناعة، واستمر في العمل حتى عام 1977، وتفرغ بعدها تفرغ للعمل. وأكد د. أحمد سيف بالحصا أن العمل الحكومي يتيح علاقات إنسانية واجتماعية بشكل أكبر، لكن العمل الحر أيضاً يتيح مساحة أكبر من الإبداع والسعي للتطوير، وكلاهما يؤسسان معارف وعلاقات وتجارب ثرية.

وأشار إلى أن الدراسة، وخاصة الدراسات العليا، أفادته بشكل أكبر في مسيرته المهنية، وساعدته على اختيار أعماله بمنهجية علمية، والقدرة على إنجاز دراسات جدوى تؤصل العمل الذي يسعى لتأسيسه. وعن تجربته في المجلس البلدي في دبي عام 1980، وفي المجلس الوطني الاتحادي عام 1981، ذكر أنهما تجربتان ثريتان، وأشار إلى أنه طرح موضوع عمل مختبرات في جامعة الإمارات لطلاب الكليات العملية، وتم الاستجابة لهذا الطرح.

وتذكر تركه للدراسة مجبراً، نتيجة للحاجة إلى العمل، وعودته للدراسة بعد استقراره العملي وزواجه، واستطاع أن يجمع بين الدراسة والعمل، حيث بدأ مع أبنائه مسيرة الدراسة من جديد، وأنهى البكالوريوس مع أحد أبنائه في الوقت نفسه، وأكمل دراسته العليا في الماجستير، ونال شهادتي دكتوراه من مصر وبريطانيا. وتحدث د. أحمد سيف بالحصا عن الأعمال العامة التي شغلها، ومنها رئاسة: المنظمة العالمية لمسؤولي البناء التابعة للأمم المتحدة (الووبو)، واتحاد الاتحادات الدولية للمقاولين (السيكا)، واتحاد المقاولين العربي، وجمعية المقاولين في الإمارات. وعن التجربة العميقة والممتدة في المجال الرياضي، تذكر شغفه بكرة القدم، وبداية اللعب في ملاعب ترابية، وكانت هناك كرة واحدة يلعب بها كل الفريج، وتحدث عن تجربته مع تأسيس نادي الشباب، مع غانم غباش وجمعة غريب وأحمد الخطيبي وعبد الرحمن بن فارس، ومجموعة من الرعيل الأول، ولكنه ابتعد عن الرياضة فترة للانشغال بالأعمال. وبين أنه في الوقت الحالي، ترك أعماله لأبنائه، لإكمال مسيرة العمل والنجاح، وأنهم يستشيرونه ويلجأون إليه باستمرار، ويناقشهم ويطرح عليهم الحلول.

وأكد أن دولة الإمارات تعد نموذجاً يحتذى من حيث التطور والبناء والتقدم العلمي. وختم د. أحمد سيف بالحصا بقوله، إن الأزمات والانعطافات تقوي الشخص، وتثري تجربته، وتحفزه للنجاح، وتحقيق ما يريده.