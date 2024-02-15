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أيام الشارقة التراثية تنطلق 22 الجاري

2/15/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث رئيس اللجنة العليا لأيام الشارقة التراثية، أن الدورة الحادية والعشرين من أيام الشارقة التراثية ستنطلق 22 فبراير الجاري، وتستمر على مدى 11 يوماً حتى 3 مارس المقبل، تحت شعار (تواصُل)، في 6 مدن بإمارة الشارقة، بمشاركة 12 دولة عربية وأجنبية، و27 جهة حكومية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده المعهد صباح أمس في مقر مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد، بحضور مون بيونغ جون قنصل عام جمهورية كوريا الجنوبية بدبي، وأبوبكر الكندي المنسق العام لأيام الشارقة التراثية، ونخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين ولفيف من ممثلي وسائل الإعلام.

يتزامن عقد هذه الدورة مع مرور عشر سنوات على تأسيس معهد الشارقة للتراث محتفيةً بأصالة التراث الإماراتي وعراقته وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم: ((تتزامن هذه الدورة مع مرور عشر سنوات على تأسيس معهد الشارقة للتراث محتفيةً بأصالة التراث الإماراتي وعراقته، حيث سنعود إلى الشرارة الأولى واللحظة الفارقة لانطلاق أيام الشارقة التراثية في دورتها الأولى منذ 22 عاماً، محاكينَ النهج والأسلوب والعمق، بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتأكيداً على جهود المعهد في زرع القِيم واستنهاض الهمم لحماية التراث، ونشر الوعيِّ بأهميته، والتواصل بين الأجيال والثقافات، والاحتفاء بالكنوز والرموز التراثية العريقة، والعودة للأصالة الكامنة في التراث، ضمنَ تقليدٍ سنوي ثابت يترقبُه عشاقُ التراث وحملةُ الموروث)).

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