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10 فنانين «يروون قصصهم بالألوان

2/15/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح، أول من أمس، في صالة ((ديزاين جاليري)) بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة معرض ((يروون قصصهم))، بمشاركة 10 فنانين من مختلف دول العالم.

حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى العاشر من مارس المقبل، سالم راشد المفتول، وسلطان بن يعقوب الزعابي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وحشد من المهتمين بالفن التشكيلي. وقال المهندس طارق السلمان: ((إن فكرة المعرض الرابع في مسيرة الصالة منذ افتتاحها في الثالث من يونيو الماضي تنبع من اسمه، حيث يقدم الفنانون العشرة للجمهور قصصهم في مسيرة الفن التشكيلي عبر العقود وكيف بلغ عندهم الإبداع أعلى مستوياته)).

ويشارك في المعرض الفنان الأمريكي هارون مسك ((رسام ونحات))، والفنانة المصورة الفوتوغرافية البريطانية جوليا روبنسون، ومصممة المجوهرات الألمانية ليا ستالين، والفنان التشكيلي العراقي مهند الناصري، وبترا كالتن باك، وليندا هولير من ألمانيا، وفيرا جوكوبا من روسيا، وعلاء الدين محمد، وبثينة تالي من العراق، وكريم سعدون من تركيا.

وتقام خلال أيام المعرض مجموعة من الورش الفنية التشكيلية، تشمل الرخام والصمغ والرسم والأشغال الحرفية والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجواهر والخط وتحريك الصور ((مكس ميديا آرت)) وغيرها.

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