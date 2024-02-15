10 فنانين «يروون قصصهم بالألوان

(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح، أول من أمس، في صالة ((ديزاين جاليري)) بمنطقة الرفاعة في رأس الخيمة معرض ((يروون قصصهم))، بمشاركة 10 فنانين من مختلف دول العالم.
حضر افتتاح المعرض، الذي يستمر حتى العاشر من مارس المقبل، سالم راشد المفتول، وسلطان بن يعقوب الزعابي عضوا المجلس الوطني الاتحادي، وحشد من المهتمين بالفن التشكيلي. وقال المهندس طارق السلمان: ((إن فكرة المعرض الرابع في مسيرة الصالة منذ افتتاحها في الثالث من يونيو الماضي تنبع من اسمه، حيث يقدم الفنانون العشرة للجمهور قصصهم في مسيرة الفن التشكيلي عبر العقود وكيف بلغ عندهم الإبداع أعلى مستوياته)).
ويشارك في المعرض الفنان الأمريكي هارون مسك ((رسام ونحات))، والفنانة المصورة الفوتوغرافية البريطانية جوليا روبنسون، ومصممة المجوهرات الألمانية ليا ستالين، والفنان التشكيلي العراقي مهند الناصري، وبترا كالتن باك، وليندا هولير من ألمانيا، وفيرا جوكوبا من روسيا، وعلاء الدين محمد، وبثينة تالي من العراق، وكريم سعدون من تركيا.
وتقام خلال أيام المعرض مجموعة من الورش الفنية التشكيلية، تشمل الرخام والصمغ والرسم والأشغال الحرفية والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي وتصميم الجواهر والخط وتحريك الصور ((مكس ميديا آرت)) وغيرها.
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