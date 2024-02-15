Friday, 16 February 2024 04:47 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


دبي مقر متحف «آرتي ميوزيوم» العالمي في الشرق الأوسط

2/15/2024 7:20:13 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نظّم متحف ((آرتي ميوزيوم))؛ معرض ومتحف الفنون الرقمية الذي يعتزم افتتاح أبواب فرعه الأول بمنطقة الشرق الأوسط في دبي رسمياً 19 الشهر الجاري، جولة خاصة بالإعلاميين والمتخصصين،، أمس، حيث اطلعوا على مضامينه وتصاميمه التي أنجزتها شركة ديستريكت الكورية العالمية، المتخصصة في التصميم الرقمي.

ويعدّ المتحف الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وسيكون زوار المعرض/المتحف، الواقع في دبي مول، في وسط مدينة دبي النابض بالحياة، على موعد مع تجارب استثنائية وفريدة في عالم آسر من الفن الرقمي التفاعلي.

وسيتمكن الرواد من الاستمتاع بهذه التجارب الفنية الآسرة والغامرة، ابتداءً من موعد الافتتاح المقرر. ويقع آرتي ميوزيوم قرب غاليري لافاييت، في الطابق الثاني من دبي مول، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل زوار المركز التجاري. ومن بين أبرز الروائع التي سيحتضنها، والتي تمثل رحلة استثنائية في عوالم الفن، المعرض الساحر ((الطبيعة الخالدة))، حيث ستحفز هذه التجربة الغامرة حواس الزوار، عبر 14 منطقة غاية في التنسيق، تستعرض كل منها الجمال المذهل والقوة الحقيقية للطبيعة.

MENAFN15022024000110011019ID1107859384

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث