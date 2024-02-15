دبي مقر متحف «آرتي ميوزيوم» العالمي في الشرق الأوسط

نظّم متحف ((آرتي ميوزيوم))؛ معرض ومتحف الفنون الرقمية الذي يعتزم افتتاح أبواب فرعه الأول بمنطقة الشرق الأوسط في دبي رسمياً 19 الشهر الجاري، جولة خاصة بالإعلاميين والمتخصصين،، أمس، حيث اطلعوا على مضامينه وتصاميمه التي أنجزتها شركة ديستريكت الكورية العالمية، المتخصصة في التصميم الرقمي.

ويعدّ المتحف الأول من نوعه على مستوى المنطقة. وسيكون زوار المعرض/المتحف، الواقع في دبي مول، في وسط مدينة دبي النابض بالحياة، على موعد مع تجارب استثنائية وفريدة في عالم آسر من الفن الرقمي التفاعلي.

وسيتمكن الرواد من الاستمتاع بهذه التجارب الفنية الآسرة والغامرة، ابتداءً من موعد الافتتاح المقرر. ويقع آرتي ميوزيوم قرب غاليري لافاييت، في الطابق الثاني من دبي مول، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة من قبل زوار المركز التجاري. ومن بين أبرز الروائع التي سيحتضنها، والتي تمثل رحلة استثنائية في عوالم الفن، المعرض الساحر ((الطبيعة الخالدة))، حيث ستحفز هذه التجربة الغامرة حواس الزوار، عبر 14 منطقة غاية في التنسيق، تستعرض كل منها الجمال المذهل والقوة الحقيقية للطبيعة.