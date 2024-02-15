«الجليلة لثقافة الطفل» في «سكة».. ورش خزف وبرامج ثرية

مساحة إبداعية واسعة يحظى بها زوار النسخة الثانية عشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، في حي الشندغة التاريخي، حيث سيكون الأطفال خلال الفترة من 23 فبراير الجاري حتى 3 مارس المقبل على موعد مع باقة متنوعة من ورش العمل التفاعلية، التي يقدمها مركز الجليلة لثقافة الطفل التابع لـ ((دبي للثقافة))، من خلال (البيت 341)، بهدف تنمية قدراتهم في الفنون الأدائية والرسم والتصميم وغيرها، تجسيداً لالتزامات ((دبي للثقافة)) الرامية إلى اكتشاف أصحاب المواهب الناشئة والاستثمار في الأجيال القادمة، وتحفيزهم على إطلاق العنان لخيالاتهم وتطوير مهاراتهم.

50 ورشة عمل

وسيقدم مركز الجليلة لثقافة الطفل خلال المهرجان أكثر من 50 ورشة عمل فنية متنوعة، من بينها ورش ((صناعة الخزف))، التي ستتيح للصغار فرصة التعرف على روائع الصلصال وتشكيل الطين والتدرب على استخدام العجلة، وكذلك الرسم على السيراميك، فيما يتولى مجموعة من خبراء المسرح تطوير مهارات الأطفال في فنون الأداء المسرحي، وتدريبهم على تقنيات تصميم أقنعة وأزياء الشخصيات، وتعليمهم طرق صناعة الدمى والتعامل معها على المسرح، بينما يسعى مركز ((اقرأ)) عبر ورشة ((المرح واللعب باللغة العربية)) إلى تمكين الناشئة من اكتشاف جماليات اللغة العربية.

وسيتعرف المشاركون في ورشة ((أختام النحل الطنان))، التي ستقدمها ((مدينة إكسبو دبي)) على عالم النحل، في حين سيتولى خبراء ((سكل لاب)) تدريب الصغار والكبار على طرق صناعة العطور باستخدام مكونات مختلفة، وتمكينهم من استخدام مواد الجبس والتيرازو، التي تتميز بخصائصها المقاومة للكسر في الأعمال الفنية، كما سيتدربون على طرق استخدام ((آلة النسج)) المخصصة للغزل ونسج السجاد، بينما سيتولى خبراء استوديو ((ابينتو)) تعريفهم بأساسيات بناء الطائرات الورقية، وطرق استخدام مادة ((الأسمنت)) لإنتاج قطع فنية فريدة.

جماليات

وعلى مدار أيام المهرجان يتعاون مركز الجليلة لثقافة الطفل مع مجموعة من الفنانين المحترفين، ومن بينهم الفنان عبدالله لطفي، والفنانة أسماء بكر لتدريب الناشئة على تقنيات الرسم المتنوعة وتصميم زخارف فنية متنوعة، إلى جانب تعريفهم بأساليب فن الأظافر، فيما سيتمكن المشاركون من اكتشاف جماليات الموسيقى والتعرف على أنواع الآلات الموسيقية وطرق العزف عليها من خلال ورش مختلفة يشرف عليها مركز الفنون الموسيقية، إلى جانب إتاحة المجال أمام الأطفال والزوار للمشاركة في إنجاز جدارية فنية تفاعلية تشرف عليها الفنانة نوال أرجوماند.

ومن جهة أخرى يشكل ((بيت الخزف)) الذي يشرف عليه القيم الفني كمال الزعبي جزءاً رئيسياً من ((بيت الجليلة))، ويعرض تشكيلة متنوعة من الأعمال التركيبية وإنتاجات استوديوهات الخزف، التي تتخذ من منطقة القوز الإبداعية مقراً لها، بما فيها استديوهات ((يدوي)) و((OKA Ceramics))، حيث تظهر هذه القطع تعدد أساليبها الفنية وألوانها، ويضم المعرض تشكيلة لقطع خزفية ونحتية، تحمل بصمات المخرجة والشاعرة نجوم الغانم، والفنانة إيمان الهاشمي، كما يهدف المعرض إلى التعريف بفنون الخزف في دبي وتطورها والاستوديوهات التي تتبنى هذا الفن، وإتاحة الفرصة أمامها لعرض إبداعاتها أمام أكبر شريحة ممكنة من المجتمع.