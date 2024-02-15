الأمسية الـ 11 لـ«كرنفال سباقات دبي» اليوم

تنطلق، اليوم، الأمسية الـ 11 لـ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((الطاير للسيارات))، التي تتضمن 9 أشواط.

الشوط الأول

ستكون البداية بالشوط الأول ((ديفيندر X-Dynamic)) المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1200 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 100 ألف درهم، إذ سيشهد السباق منافسة قوية مع تواجد ((أركان الوثبة)) و((أسد الوثبة)) لـ((الوثبة للسباقات))، ((إيه إن مذهل)) لأحمد عبيد محمد النيادي.

الشوط الثاني

صراع مثير يشهده الشوط الثاني ((ديفيندر 130)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي بجوائز 175 ألف درهم، إذ تسعى ((بيتيفول لاف)) لجودلفين إلى تحقيق انتصارها الأول هذا الموسم، عقب حلولها في المركز الثاني في آخر مشاركة لها، إلا أن الخطورة تأتي من المتألق ((اذان)) لـ((نادي جلف للسباق))، و((كبريت)) لناصر عسكر.

الشوط الثالث

يطمح ((نيار)) لفابيهاف شاه إلى تحقيق الانتصار خلال مشاركته في الشوط الثالث ((ديفيندر 130 Outbound)) لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، إلا أنه سيواجه ((نيتشر ووتش)) لجودلفين القادم من إنجلترا، و((ميزوتينتو)) لـ((نقابة إنيتفورذاصن)).

الشوط الرابع

يتصدر ((أوليمبيك كاندل)) لجودلفين ترشيحات الشوط الرابع ((ديفيندر 110X)) لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، مع تواجد ((سايلنت ديفنس)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات))، ((مكمانامان)) لـ((جاري السوب وشركائه)).

الشوط الخامس

يشهد الشوط الخامس ((ديفيندر 110 Country)) لمسافة 2200 متر على المسار الرملي البالغ بجوائز 165 ألف درهم مواجهة مفتوحة بين ((ليونز مين)) لحمدان سلطان علي السبوسي، ((بوسفورس)) لحمد علي حمد الحمرور، ((الضجة)) لناصر عسكر.

الشوط السادس

تصل الأمسية إلى ذروتها في الشوط السادس ((لورد غليرتز هانديكاب)) لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، إذ سيشارك فريق جودلفين بـ 5 خيول، يتقدمها ((إمبريال إمبيرور))، في مواجهة ((اوزو)) لـ((ذا آذر كلوب)) المتوج بلقب ((لورد نورث هانديكاب)).

الشوط السابع

منافسة قوية سيشهدها الشوط السابع ((ديفيندر 110)) لمسافة 1200 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مع مشاركة ((رأس الحد)) لناصر محمد ناصر الحشار، ((أوندا روجينتي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((أشقر عسير)) لـ((نقابة بورسلي للسباقات)).

الشوط الثامن

يسعى ((مزاحم)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للعودة إلى سكة الانتصارات خلال مشاركته في الشوط الثامن ((لاند روفر)) لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 210 آلاف درهم، لكنه سيواجه ((آيلاند رول)) لحمدان سلطان علي السبوسي، ((أريغولر وارفار)) لـ((فيكتورياس)).

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع ((ديفيندر 90)) لمسافة 2000 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، مع مشاركة ((الميسان)) لسلطان علي، ((قريب)) لناصر عسكر، ((أرابيان تيل)) لـ((عائلة شبرا)).

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