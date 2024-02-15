إغلاق باب التسجيل لدبي الشراعية 60 قدماً اليوم

يغلق اليوم باب التسجيل للمشاركة في سباق دبي للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً (الجولة الثانية من بطولة دبي 2023 - 2024) والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية يوم غد ضمن روزنامة الموسم الرياضي الحالي.

ويأخذ السباق أهمية كبيرة لدى النواخذة والبحارة، إذ يمثل محطة مهمة وبروفة حقيقية استعداداً لعرس سباقات الموسم الرياضي البحري 2023 - 2024 حدث كرنفال سباق القفال الثالث والثلاثين الذي ينطلق من جزيرة صير بونعير حتى شواطئ دبي.

ومن المنتظر أن يتم اليوم إعلان القائمة النهائية للسفن المشاركة في السباق الكبير والمرتقب، حيث سينقل على الهواء مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية التي ستواكب الحدث بتغطية متميزة كالعادة من البداية وحتى نهاية السباق.

وأكملت اللجنة المنظمة الترتيبات بالتنسيق مع شركاء النجاح من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية استعداداً لانطلاقة السباق يوم غد حيث ستكون نقطة البداية من عمق مياه دبي باتجاه خط النهاية قبالة فندق برج العرب ولمسافة 20 ميلاً بحرياً.

وتراقب اللجنة المنظمة للسباق كل التقارير الواردة والخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح المتوقعة لفترة الظهيرة يوم غد من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف ومساعدة المشاركين للوصول إلى خط النهاية بسلام.

الجدير بالذكر أن نادي دبي الدولي للرياضات البحرية نظم سباق الجولة الأولى من بطولة للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، في شهر أكتوبر الماضي، وشهد السباق تتويج طاقم السفينة ((زلزال 25))، بطلاً للسباق، فيما حصل طاقم السفينة ((التبر 55)) على المركز الثاني وحل طاقم السفينة ((نمران 211)) في المركز الثالث.

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