رالي أبوظبي الصحراوي.. الإثارة تنطلق 25 الجاري

يتجه نخبه من أفضل المتسابقين العالميين من جميع أنحاء العالم مع عدد كبير من المواهب الناشئة في سباقات الراليات الصحراوية إلى العاصمة أبوظبي، وذلك للمشاركة في رالي أبوظبي الصحراوي هذا العام بما يحمله من إثارة وتحدٍ وتجدد والذي سيقام من 25 فبراير إلى 2 مارس 2024.

وينتظر عشاق رياضة السيارات معركة شرسة بين المتسابقين في رالي أبوظبي الصحراوي الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية EMSO، وتضم نسخة هذا العام من الرالي مسارات جديدة، حيث ستمر المراحل الأولى للسباق عبر مدينة الظنة، ثم ينتقل التنافس إلى المزيرعة في منطقة ليوا لأول مرة منذ العام 2002.

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: ((نعمل جنباً إلى جنب مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية في مشاريع مختلفة على مدار العام، ونشعر بالفخر لتوحيد جهودنا معهم كل عام في حدث يؤكد مكانة إمارة أبوظبي كلاعب رئيسي على خريطة التميز الرياضي العالمي)).

وقال خالد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية قائلاً: ((نتطلع إلى الترحيب بعودة الجولة الثانية من بطولة العالم للراليات إلى دولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، ولكن الأهم من ذلك كله، أننا سعداء بأن مسار السباق المار عبر واحة ليوا، سيعود بنا إلى المزيرعة من جديد بعد غياب 22 عاماً)).

وأضاف: ((بشكل عام، تمتد شراكتنا طويلة الأمد مع مجلس أبوظبي الرياضي إلى ما هو أبعد من عملنا في رالي أبوظبي الصحراوي، وتجسد التقدم القوي الذي نحرزه نحو مستقبل مشرق للمجتمع المحلي يتمحور حول التميز الرياضي في الفعاليات التي تقام هنا، بجانب الترويج للمنطقة كمركز للرياضة الدولية)).

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز