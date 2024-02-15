منتخب الإمارات يضيف 6 ميداليات في «دولية فزاع لقوى أصحاب الهمم»

أضاف منتخبنا لأصحاب الهمم 6 ميداليات فضيتين و4 برونزيات إلى رصيده في اليوم قبل الأخير لدولية فزاع لألعاب القوى لأصحاب الهمم، حيث حصدت فتاة الإمارات 4 منها عن طريق مريم المطروشى ونورة الكتبي وسهام الرشيدي ومريم الزيودي فضيتين وبرونزيتين، فيما حصد يحيي البلوشي ومحمد القايد برونزيتين أيضاً.

وفازت مريم المطروشي بفضية الجلة في الفئة اف 44، 46 خلف الكندية كاتي صاحبة المركز الأول والميدالية الذهبية ((فيما كان المركز الثالث والميدالية البرونزية من نصيب النرويجية ايدا)).

وحلقت نورة الكتبي بفضية الجلة اف 32 بمسافة ((91/5 متراً، فيما فازت الأوكرانية بالمركز الأول والذهبية)) 41/6 متراً ((تلتها الجزائرية مونيا قاسمي 64/5 متراً)). وحصل محمد القايد على برونزية 400 متر على الكراسي المتحركة تي 34 بزمن 48/50 ثانية، فيما كان المركز الأول من نصيب الأسترالي رييد بزمن 19/49 ثانية، تلاه في المركز الثاني التونسي وليد كتيلة ((26/50)). وفازت مريم الزيودي ببرونزية الجلة اف 40، 41 بمسافة 98/7 متراً، بينما حلقت التونسية روعة تليلي بالذهبية محققة الذهبية الثانية لها في البطولة بمسافة 57/9 متراً، تلتها مواطنتها رجاء الجبالي 66/8 متراً.

وفازت سهام الرشيدي ببرونزية القرص اف 56، 57 بمسافة 80/22 متراً، بينما كان المركز الأول من نصيب الجزائرية نسيمة صايفي ((59/33 متراً))، تلتها البلغارية ستلا ((29/29 متراً)). وفي سباق 100 متر تي 46 كان المركز الثالث من نصيب بطلنا يحيي البلوشي بزمن 58/11، فيما حل في المركز الأول الصيني شي بزمن ((77/10))، تلاه في المركز الثاني الياباني كاكيرو ((97/10)).

وعلي صعيد الأرقام القياسية نجح البلجيكي روجر في تحطيم الرقم العالمي لسباق 100 متر تي 51 بزمن وقدره 13/19 ثانية.

كما نجح مواطنه ماكسيم في تكرار المشهد بتحقيق رقم قياسي جديد في سباق 100 متر تي 52.

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