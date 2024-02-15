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البطولة العربية لسباعيات الرجبي للرجال والسيدات تنطلق اليوم

2/15/2024 7:20:12 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق اليوم، البطولة العربية لسباعيات الرجبي التاسعة للرجال والرابعة للسيدات، التي ينظمها الاتحاد العربي للعبة، بالتعاون مع الاتحاد السعودي، على مدار يومين، بملاعب مدينة الملك فهد الرياضية في الطائف، وتشهد البطولة مشاركة 17 منتخباً منها 9 للرجال و8 للسيدات.

وسيلعب منتخب الإمارات أولى مبارياته في مواجهة منتخب مصر، ويختتم الدور الأول صباح غدٍ، وطبقاً لنظام البطولة يلعب الأول والثاني في المربع الذهبي؛ حيث يلتقي أول المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول الثانية مع ثاني الأولى، والفائزان يصعدان إلى النهائي والخاسران يلعبان على المركز الثالث، فيما تلعب المنتخبات في بقية المراكز في المجموعتين على الترتيب العام للبطولة.

وتشهد مسابقة السيدات 12 مباراة في الدور الأول؛ ويستهل منتخبنا مبارياته أمام منتخب لبنان في المجموعة الثانية.

وأعربت فوزية فريدون عضو مجلس إدارة اتحاد الرجبي رئيس اللجنة النسائية، عن ثقتها في تحقيق إنجاز عربي في البطولة على مستوى الرجال والسيدات، وقالت: ((البطولة العربية هي الأولى في 2024 ونطمح في الحفاظ على لقب الرجال والفوز بالمركز الأول للسيدات للمرة الأولى بعدما حققنا المركز الثاني في البطولة الأخيرة بالعين للمرة الأولى أيضاً، والمنتخب استعد بشكل جيد للبطولة)).

وأضافت إن الهدف من المشاركة في المحافل العربية والقارية والدولية هو رفع علم الإمارات والفوز بالبطولات، كما أن مثل هذه البطولات تمثل احتكاكاً قوياً للاعبات ويرفع من مستواهن، وأمامنا العديد من الاستحقاقات الآسيوية خلال العام الحالي ونطمح أن نحقق أفضل مما حققنا في العام الماضي.

وقال يوسف شاكر المدرب المساعد للمنتخب: ((جاهزون للمشاركة العربية، وخضع المنتخب لتدريبات مكثفة قبل القدوم للسعودية، وهدفنا واحد وهو الفوز ببطولتي الرجال والسيدات والعودة بالكأسين إلى الإمارات)).

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