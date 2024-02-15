محمد بن ثعلوب: «اتحاد الجودو» يعمل على تأهل 7 لاعبين إلى أولمبياد باريس

أكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيـس اتحاد الجودو أن الاتحاد يعمل بكل جهد لتأهل 7 لاعبين للأولمبياد المقبل على ضوء المشاركات المتبقية للمنتخب الأول قبل شهر يونيو 2024، بعد أن ضمن الاتحاد حتى الآن تأهل خمسة أفراد من منتخب الجودو لأولمبياد باريس 2024 المقبل.

وتضم القائمة الأولمبية حتى الآن 5 لاعبين، وهم نارمند بيان، المشارك في وزن تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، في وزن تحت 81 كجم، وظافر آرام تحت 100 كجم، وعمر معروف في وزن فوق 100 كجم، واللاعبة بشيرات خرودي في وزن تحت 52 كجم.

وأضاف رئيس اتحاد الجودو: ما تحقق لم يأت بمحض الصدفة، بل هو ثمرة عمل شاق وتخطيط استغرق حوالي 3 عقود من الزمن، والتي خاض خلالها هؤلاء الأبطال العديد من المعسكرات التدريبية والبطولات المحلية والخارجية وحققوا خلالها النتائج الإيجابية التي رفعت اسم دولة الإمارات عالياً خفاقاً في المحافل الدولية والإقليمية.

من ناحية أخرى يخوض منتخب الإمارات للجودو صباح اليوم مباراة واحدة في افتتاح منافسات بطولة ((باكو غراند سلام)) للجودو، التي يستضيفها اتحاد أذربيجان للجودو بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تستمر مبارياتها حتى بعد غدٍ، بمشاركة 407 لاعبين ولاعبات من 64 دولة، من بينها 3 دول عربية خليجية وهي دولة الإمارات، البحرين والسعودية.

وتشهد جولة اليوم الافتتاحية لمنافسات الوزن الخفيف تحت 57 كجم الذي يضم 32 لاعبة من بينهن أبرز المصنفات حملة الألقاب المتأهلات لأولمبياد باريس 2024، والذي يشهد مشاركة لاعبتنا باتسو ألتان، بينما يلعب اللاعب كريم عبد اللطيف في (وزن تحت 73 كجم) ضمن مباريات الوزن الخفيف المتوسط يوم غد ثاني أيام البطولة على ضوء قرعة البطولة التي جرت ظهر أمس بفندق باكو ماريوت عبر (تقنية الفيديو)، بحضور مدرب منتخبنا فيكتور سيكتروف.

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