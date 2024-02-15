«نخيل» ترعى القميص الأبيض في النسخة السادسة لـ«طواف الإمارات»

أعلنت شركة ((نخيل))، عن رعايتها لـ ((طواف الإمارات 2024))، للعام السادس على التوالي حيث ترعى القميص الأبيض الذي سيُمنح لأفضل متسابق شاب ، تحت سن 25 سنة. وتنطلق النسخة السادسة من ((طواف الإمارات)) الاثنين المقبل وحتى 25 فبراير وتمتد لأكثر من 1028 كيلومتراً عبر سبع مراحل.

وتتألف المراحل من مرحلتين جبليتين، وأربع مراحل سريعة، ومرحلة عالية السرعة، وتعتبر المرحلة الرابعة من السباق يوم الخميس المقبل مرحلة سريعة حاسمة، حيث تصحب الدراجين في طريق مميز بطول 173 كيلومتراً يمر عبر العديد من المشاريع التطويرية الرئيسية لشركة ((نخيل))، مثل ((جزر دبي)) التي تشتهر بسباقات الترايثلون والدراجات، وعبر أحياء ((جميرا بارك)) و((جميرا هايتس)).

وتشمل الالتزامات الأساسية لشركة ((نخيل)) تشجيع أساليب الحياة النشطة والصحية والشاملة لسكان دبي وزوارها، عبر التعاون مع المبادرات التي تدعو إلى مشاركة المجتمع المحلي وكذلك الزوار الدوليين. ويتميز العديد من مجمعات ((نخيل)) بمسارات لركوب الدراجات لضمان راحة وسعادة السكان. وتمتلك ((ميدان))، (المطور الرئيسي الذي تزوده شركة ((نخيل)) بخدمات الإدارة)، وتدير مضمار الدراجات الشهير ((دبي بايك)) بجوار مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، والذي يتضمن كذلك مساراً للدراجات بطول 8.4 كم مع إطلالات مميزة على أفق دبي.

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