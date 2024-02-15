كريسبو: حظوظ تأهل العين في «أبطال آسيا» قائمة

أضاع العين فوزاً محققاً وقنع بالتعادل السلبي أمام مضيفه ناساف الأوزبكي في ذهاب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، ويتعين على العين الفوز في لقاء الإياب المقرر 21 الجاري باستاد هزاع بن زايد، ليضمن تأهله لربع النهائي القاري.

وقال الأرجنتيني، هيرنان كريسبو، المدير الفني للعين في تصريحات صحافية: قدمنا أداءً جيداً وأهدرنا بعض الفرص أمام مرمى المنافس وحظوظنا قائمة في مواجهة الإياب خصوصاً وأننا سنخوضها على أرضنا ووسط جماهيرنا.

وأضاف: إن مباراة الفريق أمام ناساف لم تكن سهلة، ولعبنا للفوز، غير أن التعادل لا يعتبر نتيجة سيئة، إذ خضنا المواجهة خارج أرضنا، وعموماً كانت الأجواء محفزة والملعب رائع بوجود الجماهير.

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