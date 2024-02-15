3 مقترحات إماراتية بمؤتمر طب كرة القدم في أمريكا

تقدم مركز فيفا الطبي بدبي، بمشروع يتضمن 3 مقترحات علمية لتطوير منظومة العمل الطبي والعناية بصحة لاعبي كرة القدم، جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر ((فيفا)) الطبي في بوسطن، بالولايات المتحدة.

وأوضح الدكتور مراد الغرايري مدير مركز فيفا دبي، أن المقترح الأول تمثل في دعم منظومة الوقاية من الإصابات، من خلال توحيد بروتوكول البحوث العلمية للوقاية من الإصابات العضلية وإصابات الركبة، وتناول المقترح الثاني، تطوير آليات التنسيق والإحاطة بين الأجهزة الطبية للمنتخبات والأندية بهدف توفير أعلى درجات الرعاية الصحية للاعبين ،ويتعلق المقترح الثالث، بتطوير منظومة الكشوفات اللياقية حتى تكون مكملة للكشوفات الطبية والتي يخضع لها اللاعب قبل بداية الموسم الكروي.

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