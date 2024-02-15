«دبي للسباحة المفتوحة» تنطلق اليوم

تنطلق اليوم، منافسات بطولة دبي للسباحة، بمجمع حمدان الرياضي في دبي، وتستمر حتى الاثنين المقبل بمشاركة نخبة من السباحين من العالم، كما تضمن منافسات بطولة الشباب وتشمل المنافسات سباقات 50، و100، و200 متر، لجميع أنماط السباحة، كما تقام منافسات 200، و 400 متر لفئة الفردي المتنوع، وسباقات 400، و800، و1500 متر للسباحة الحرة. وسيتم منح الكؤوس، لعدة فئات ضمن بطولة السباحة في المياه المفتوحة، وهي أفضل ناد، وأفضل سباحة، وأفضل سباح. وفي فئات بطولة الشباب، تشمل الجوائز أيضاً، أفضل ناد، وأفضل سباحة شابة، وأفضل سباح شاب.

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