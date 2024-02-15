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كأس مانشستر سيتي أبوظبي تبدأ غداً بمشاركة 2200 لاعب

2/15/2024 7:20:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق غداً في مدينة زايد الرياضية منافسات النسخة الخامسة لكأس مانشستر سيتي أبوظبي 2024، المخصصة بمشاركة أكثر من 2200 لاعب من مواليد 2008 إلى 2016، في مهرجان دولي لكرة القدم.

يتنافس خلاله أكثر من 160 فريقاً، منها أكثر من 40 فريقاً دولياً للأندية من البحرين وإندونيسيا وكازاخستان وعمان والسعودية وجنوب أفريقيا وسريلانكا وسويسرا وأوغندا وباكستان والمملكة المتحدة، ويتضمن الحدث إقامة 573 مباراة.

ينظم البطولة نادي مانشستر سيتي لكرة القدم، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي ودائرة الثقافة والسياحة، وتستقبل العاصمة اللاعبين من جميع أنحاء العالم، بهدف تطوير مهارات اللاعبين الشباب وتم إضافة المزيد من الفئات في البطولة الحالية ومنها أقسام لأندية الفتيات، استجابة للتطور الهائل الذي تشهده كرة قدم السيدات في العالم، ويحصل فريق واحد من الفرق الفائزة على تجربة العمر لزيارة أكاديمية السيتي لكرة القدم في مانشستر والتدرب في ملاعب الفريق الأول.

وقال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى مجموعة سيتي لكرة القدم: نرحب بالعدد القياسي من الفرق واللاعبين للمشاركة في كأس مانشستر سيتي أبوظبي،ويسعدنا أن نرى إقبالاً غير مسبوق من اللاعبين والفرق للمشاركة في البطولة، كما يسرنا استقبال أعداد متزايدة من فرق اللاعبات الناشئات، الأمر الذي يدعم جهود أبوظبي في تطوير رياضات السيدات.

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