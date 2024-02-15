أهمية العلاقات بين الإمارات والهند

لماذا تعطي دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لعلاقاتها بالهند؟

يبرز هذا السؤال في كل زيارة يقوم بها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدولة الإمارات.

يذكر أن رئيس الوزراء الهندي قام بسبع زيارات للإمارات خلال عشر سنوات، آخرها تلك الزيارة التي تمت منذ 3 أيام.

الهند جار مهم جغرافياً، له تاريخ ضارب وعميق في منطقة الخليج العربي بشكل عام ويرتبط بعلاقات تاريخية خاصة مع دولة الإمارات.

أقامت الهند علاقات دبلوماسية كاملة مع دولة الإمارات قبل أن تعلن استقلالها عام 1963 بينما عينت الإمارات أول سفير لها عام 1972.

ويرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات من ناحية استراتيجية أهمية كبرى وأولوية ملزمة الاهتمام بالعلاقات الهندية الإماراتية بالذات في هذه المرحلة الدقيقة.

يدرك الشيخ محمد بن زايد أن الهند الآن هي سادس أكبر اقتصاد في العالم من ناحية الناتج المحلي الإسمي والاقتصاد الثالث عالمياً من حيث تساوي القوة الشرائية.

ومنذ العام 2017 وحتى اليوم فإن المؤسسات الاقتصادية العالمية تصنف الاقتصاد الهندي بأنه الأسرع نمواً في معدلات التنمية، حيث يسجل نسبة تتراوح ما بين 6.8 % إلى 7 % سنوياً بناتج إجمالي يقارب 3 تريليونات دولار، بينما معدل التضخم فيه لا يتجاوز ما بين 4.5 إلى 5 % سنوياً.

وتحتل الهند المرتبة الثانية في عدد الهواتف المحمولة والهواتف الذكية، ولديها قاعدة تكنولوجيا شديدة التقدم في الموصلات والرقائق الإلكترونية وقوى شابة متقدمة للغاية في هذا المجال.

يعمل في الإمارات حوالي 3 ملايين هندي، تبلغ تحويلاتهم من الإمارات إلى بلادهم ما يزيد عن 14 مليار دولار ويمثلون كتلة مؤثرة في سوق العقارات من ناحية الإيجار أو الملكية.

يصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الشيخ محمد بن زايد بأنه ((الصديق الشقيق)) ويقول إنه كلما جاء للإمارات يشعر وكأنه في وطنه الثاني ولا يشعر بأي غربة.

من المهم أن تكسب القوى العالمية المؤثرة في القرارات الدولية وفي المنطقة من خلال الثقة المتبادلة وتبادل المصالح الإيجابية، والتعامل الإنساني المستنير البعيد عن الطائفية أو المذهبية أو أي شكل من أشكال التمييز.

ترسيخ هذه القيم ساهمت في الاعتراف الصريح بأدوار الإمارات في مجموعة ((بريكس)) وفي الممر الاقتصادي العالمي الذي يبدأ من الهند ويمر بالإمارات.

بناء علاقات استراتيجية مع القوى المؤثرة يحتاج حكمة ورؤية ثاقبة ورعاية مستدامة من أجل أن تنشأ وترتقي وتصل إلى التكامل.

ولا داعي أن أذكر نفسي وأذكركم بأن الهند قوة نووية، وقوة مؤثرة في علوم الفضاء، ومتقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، وهي رابع قوى عسكرية في العالم حسب آخر تصنيف، وفي العام الماضي تجاوز تعداد السكان في الهند تعداد سكان الصين الشعبية، لتصبح الهند الدولة الأكثر سكاناً في العالم.

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