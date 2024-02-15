عقد مركز الإمارات للسياسات، ندوة افتراضية ((ويبنار))، حول الأوضاع في البحر الأحمر، ناقش محاور عدة حول الأزمة التي أتت بقوى عظمى، لها مصالح لتأمين الخط الملاحي المهم، والذي يطلق عليه طريق العالم السريع.

حوالي عشرة في المئة من التجارة الدولية تمر بالبحر الأحمر، ومثلها من الطاقة المصدرة من المنطقة. وتشرفت بالمشاركة في هذا الـ ((ويبنار)) العلني كمتحدث، والذي حضره لفيف من الخبراء العرب، وخبيرة إيطالية، وكثير من المستمعين.

وقد تناول المحور الأول احتمالات التصعيد في البحر الأحمر، وتورط القوى المناهضة للعمليات الذي يقودها الحوثي ضد السفن التجارية والطاقة، وتطور الأمر إلى القطع الحربية التي تحارب عمليات الحوثي.

وقد رأى البعض أن احتمالات التصعيد واردة، رغم أن الأرجح أن الأمور لن تتعدى ما هو حاصل الآن، من فعل وردة فعل. وكثير من المتغيرات ستحدد درجة التصعيد. فإذا ما زادت حدة الحرب في غزة، فإن احتمال التصعيد سيتزايد. وإذا ما آلت الأمور في غزة إلى هدنة لتبادل الأسرى، فإن احتمال تخفيض النزاع عند مدخل البحر الأحمر محتمل. فقد توقفت الأعمال الحربية مع الهدنة الأولى، والتي شهدت تبادل السجناء بين إسرائيل وحركة ((حماس)).

ودار النقاش حول المحور الثاني المتعلق بتداعيات التصعيد على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. إذا ما حصل التصعيد، والذي تسعى كثير من الأطراف لتجنبه، فإنه سيؤدي إلى اتساع رقعة الحرب، وقد تتدخل أطراف أكثر، وتشتعل جبهات عديدة في المواجهات. لا أحد يريد مثل هكذا سيناريو. ولكن احتمالات انفلات الأمور من عقالها، مسألة حصلت في كثير من المواجهات. والتصعيد اللا إرادي واقع محتمل. وإذا ما أصيب أفراد أمريكيون أو بريطانيون، فإن ردة الفعل ستكون سريعة وقوية، كما حصل في العراق، بعد الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن، والذي أدى إلى مقتل ثلاثة أفراد من الجيش الأمريكي.

وأخيراً، تناول المحور الثالث قضية البدائل والحلول لهذا التصعيد، وكيف أن الهياكل الأمنية الموجودة تعالج هذه الأزمة. لا شك أن ((حارس الازدهار))، الذي تشكل تحت قيادة الولايات المتحدة، يعتبر واحداً من هذه الهياكل، التي تحاول أن تتصدى للهجمات المتزايدة. ولكن هناك حاجة لمزيد من العمل والجهد، لتعزيز استقرار هذا الممر المائي.

هناك مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، المكون من ثماني دول، والذي تشكل في عام 2020، ويجب أن يفعّل لإيجاد حلول عملية لتخفيض التصعيد. ورغم الحرب التي تدور رحاها في اليمن بين أطراف عديدة، إلا أن هناك فاعلين إقليميين على تواصل مع الفرقاء اليمنيين، بإمكانهم إيجاد تسويات لهذا الاحتراب، والذي يضر بمصالح، ليس الدول المطلة وحسب، بل المصالح العالمية.

ما تقوم به الولايات المتحدة حالياً من تقويض قدرات الحوثي، ضرورية لجهة منع زيادة الإصابات للسفن التجارية. ولكن الإشكال في هذا الأمر، أن هذه الاستراتيجية لا تمنع توسع الحرب، خاصة أن هناك قوى أخرى تشن غارات على مصالح دول معينة.

الحل يكمن في استخدام كل أدوات القوة، منها الأدوات الاقتصادية، للضغط المتزايد على الحوثي، في ما يخص تمويل ميزانية الحربية. وأيضاً دبلوماسية إقليمية لمنع انتشار شرارة الحرب في المنطقة، والتي ستستشري في المنطقة، وتضر بكل اللاعبين. وكذلك الأدوات الإعلامية لزيادة الوعي بالمخاطر الأمنية في المعبر الملاحي المهم، وجمع معلومات عن التحركات العسكرية لتعطيل الملاحة الدولية. وأدوات عسكرية لمنع وصول الأدوات الحربية لاستخدامها ضد السفن التجارية. والأهم، هو البحث عن صيغة لإنهاء الحرب في غزة، ومعاناة القابعين في السجون، سواء كانوا في غزة أو إسرائيل. وإلا، كما قال الشاعر قديماً:

أرى خلل الرماد وميض نار ويوشك أن يكون لـه ضـرام

فإن لم يُطفها عقلاء قوم يكون وقودها جثث وهامُ