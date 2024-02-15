«الأونروا».. وطن اللاجئين المؤقت!

طحين، عدس، سمن، وأحياناً سردين، تمر، وأشياء موسمية أخرى. الكمية حسب عدد الأفراد في ((كرت المؤن)). كنا نترقب آخر الشهر طيلة الشهر. إنه يوم التوزيع. هل ((استلمتم)) المؤن؟ كان سؤال أهل المخيم لجيرانهم. إن كان الجواب، لا، يبادر الجار ((الحق حالك قبل ما يخلصوا التسليم)). فلا يوم محدد ولا كمية محددة، أكثرها لا يكفي عشرة أيام من تكاليف الحياة. كله حسب ما يتم توفيره من قبل المانحين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين ((الأونروا)).

مكان التسليم مبنى أرضي على الأطراف، أشبه بالسجن القريب من مقر ((مدير المخيم)). قاعة مستطيلة مغلقة من ثلاث جهات، الرابعة يفضي إليها ممر طويل عرضه نصف متر لا يتسع إلا لشخص واحد محاط بشبكة أسلاك مربعة متينة ((حفاظاً على الدور)) الذي يستغرق الوصول من خلاله إلى بداية التسليم ساعتين وأكثر. في حر الصيف معاناة وفي برد الشتاء معاناة أشد. لكن ما باليد حيلة ولا في الجيب ما يكفي لحاجة أسرة لاجئة.

من عليه الدور من الأسرة لتسلم مؤن الشهر كان يحمل معه أكياساً صغيرة، تخيطها الأم من أكياس الطحين الفارغة بالإبرة والخيط. بعد مشقة يخرج الشخص مغبراً بالطحين مزهواً ((منتصراً)) على الحاجة!

استلمنا المؤن، الآن كيف نحملها إلى البيت، البيت في المخيم الذي كان في البداية خيمة ثم تطور إلى قوالب اسمنتية ليست سميكة بعرض 10 سنتيمترات. غرفة أو غرفتان، أيضاً حسب أفراد العائلة في كرت المؤن، ممر ومطبخ وحمام صغير، كلها في مساحة ستين أو سبعين متراً مربعاً.

في ذلك الوقت، حيث النكبة، طفلة، على أمل ((العودة)) إلى المدن والقرى المحتلة، لم يكن ثمة سيارات أجرة ولا ((وانيتات)). كان يقف على باب الخروج من مركز التسليم حماران أو ثلاثة وعدد قليل من العربات ذات الثلاث عجلات أصحابها معروفون لدى أهل المخيم. يتسابق اللاجئون إلى صاحب الحمار، يساومونه على الأجرة ((دينار، لأ كثير، بيكفي نص دينار، بيتنا قريب، طيب خليها دينار إلا ربع)). إن كان البيت قريباً فعلاً يوافق وإن كان بعيداً يتفق مع زبون آخر. وهكذا الأمر مع أصحاب العربات.

من كان يفتحها الله عليه بدكان أو تجارة أو وظيفة كان يعطي الكرت لمحتاج آخر. بشكل مؤقت طبعاً، فلا تنازل عنه رسمياً وإلا فإنه تنازل عن حق العودة.

منذ نكبة 1948 تقدم وكالة ((الأونروا))، التي أنشأتها الأمم المتحدة في ديسمبر 1949 المؤن لحوالي ستة ملايين فلسطيني في مخيمات اللجوء، البالغ عددها 58 مخيماً في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية والقدس. إضافة إلى المراكز الصحية والمدارس حتى المرحلة المتوسطة فقط.

حسب القانون الدولي، فإن خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية ((الأونروا)) تؤكد أنهم لاجئون يحتفظون بحق العودة إلى بلادهم التي تم تهجيرهم منها. أي إلى فلسطين التاريخية ((إسرائيل)) الحالية حسب الأمر الواقع!

من هنا تأتي خطورة وقف تمويل ((الأونروا)) من قبل عدة دول فور ادعاء إسرائيل أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر، حتى دون التحقيق والتحقق من الادعاءات الإسرائيلية. ما يعني عدم تمكن الوكالة من تقديم خدماتها للفلسطينيين في كل المخيمات، وليس في غزة وحدها، والتي أعلنت نهاية الشهر الحالي موعداً له. الأمر الذي يؤدي إلى تفشي سرطان الفقر والجوع في كل المخيمات، وما يشكل عامل ضغط شديداً على الدول المستضيفة للاجئين.

المخيمات هي سر الصراع وسر محاولات إثبات الوجود الإسرائيلي، لذلك تسعى إسرائيل سياسياً، كما سعت من قبل، لإلغاء ((الأونروا)) كمقدمة لإلغاء اعتراف القانون الدولي بحق سكانها بالعودة، وعسكرياً من خلال قصفها لمخيمات غزة بما فيها من مقرات ومدارس ومؤسسات ((الأونروا))، ومن خلال الاعتقالات شبه اليومية للاجئي مخيمات الضفة.