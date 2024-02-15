أقسام الشعر والشعراء1 ـ 2

قسم العلماء الشعر على أساس الأغراض فقالوا: مديح، وهجاء، ووصف، وتشبيب، ومراثٍ، وزاد النابغة الاعتذار.

وقسموه قسمة أخرى فقالوا: مثل سائر، أو تشبيه باهر، أو استعارة لفظها فاخر.

وقسمه ثعلب إلى: أمر، ونهي، وخبر، واستخبار.

وقد يقسم على أساس الصناعة إلى نوعين: مطبوع ومصنوع، وزاد ابن حزم على الاثنين: شعر البراعة.

ويمكن تقسيمه من حيث الصحة والوضع إلى: صحيح، ومنحول، ومختلف عليه.

وفي هذا المقال نتحدث على اللفظ والمعنى.

قال أحد العلماء: تدبّرت الشعر فوجدته أربعة أضرب.

ضرب منه حسن لفظه وجاد معناه

وذلك كقول الشاعر:

‌يُغْضِي ‌حَيَاءً ‌وَيُغْضَى مِنْ مَهَابَتِه ... فَلا يُكَلَّمُ إِلا حِينَ يَبْتَسِمُ

وكقول الآخر:

‌أيتُها ‌النَّفسُ ‌اجملي طَمعا ... إنَّ الَّذي تحْذرينَ قد وقَعا

لم يبتدئ أحد مرثية بأحسن من هذا.

وكقول أبى ذؤيب المشهور:

(‌والنَّفْسُ ‌راغِبَةٌ ‌إِذَا رَغَّبْتَها ... وإِذَا تُرَدُّ إِلى قَليلٍ تَقْنَعُ)

قال الأصمعىّ: هذا أبدع بيت قالته العرب.

وكقول النّابغة:

‌كِليِنِى ‌لهَمّ ‌يا ‌أميمةَ ‌ناصبِ ... وليلٍ أُقاسِيه بطيءِ الكواكبِ

والنَّصَبُ: الإِعياء والتَّعَبُ، وناصِبٌ أي مُنْصِبٌ.

لم يبتدئ أحد من المتقدمين بأحسن منه ولا أغرب.

ومثل هذا في الشعر كثير، ليس للإطالة به في هذا الموضع وجه.

وضرب منه حسن لفظه وحلا، فإذا أنت فتّشته لم تجد هناك فائدة في المعنى، كقول القائل:

وَلَمَّا قَضْيَنا مِنْ مِنًى كُلَّ حَاجَةٍ ... وَمَسَّحَ بالأرْكَانِ مَنْ هُوَ مَاسحُ

أخَذْنَا بِأَطْرَافِ الأحاديثِ بَيْنَنَا ... وَسَالتْ ‌بِأعْنَاقِ ‌المَطِيِّ ‌الأباطِحُ

فهذه الألفاظ حسنة المخارج والمطالع، ولكن بلا فائدة.

وضرب جاد معناه وقصرت ألفاظه، كقول لبيد بن ربيعة:

ما عاتب المرء الكريم كنفسه ... والمرء يصلحه الجليس الصّالح

قال ابن قتيبة: هذا وإن كان جيّد المعنى والسبك فإنّه قليل الماء والرّونق.

وضرب تأخّر معناه، وتأخّر لفظه، كقول الأعشى في امرأة:

‌وفُوها ‌كأقاحيَّ ... غَذَاهُ دائمُ الهَطْلِ

كما شيب براحٍ با ... ردٍ من عَسَل النحل