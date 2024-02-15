الدكتور.. نموذج مشرف

الدكتور أحمد سيف بالحصا، من الرموز الرياضية المهمة، وهو نموذج مشرف عرفته منذ دخولي الصحافة، فهو رجل منظم ودقيق ويحترم مواعيده، ورجل عصامي نفتخر بما قدمه لوطنه، كما تولى العديد من المناصب، نتوقف هنا عند مسيرته الرياضية، وفيها اعتمد على العمل الجماعي وشعاره الأداء المؤسسي، وله تجربة غنية ناجحة استمعنا إليه في ندوة الثقافة والعلوم بدبي، حيث فتح قلبه وتحدث بأسلوب سهل وشيق عن تجربة ناجحة بكل المقاييس، فهو أحد كبار مؤسسي نادي الشباب سابقاً، وله إسهامات كبيرة في المجال الرياضي عامة وفي الكرة خصوصاً، حيث تولى في أكثر من دورة منصباً كبيراً، وتولى رئاسة اتحاد الطائرة، وانضم للعديد من الهيئات الرياضية بالدولة كالهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية، وعندما يتحدث فلابد أن لحديثه قيمة، ولذكرياته معنى، ولخبرته وتجربته التي تمتد لسنوات طويلة من العمل الشاق في مجال الرياضة هدفاً وأسلوباً يحتذى به، ((بوسيف)) له قصة نجاح يجب أن يتعرف عليها جيل اليوم، ويعتبر بالحصا من المؤسسين لنادي الشباب، قبل دمجه، وهو رجل يؤمن بالعمل المؤسسي وله مواقف مشرفة في الرياضة الإماراتية، ومحاضرته أول من أمس عن ذكرياته وخواطره كانت محل إعجاب الحضور، فجميع الذين حضروا وعقبوا على كلامه، أشادوا بمواقف له لم تغب عن ذاكرتهم، حرصوا على الحضور وتحدثوا أمام الملأ عن نصائحه وخبراته وفكره، الذي كان يقدمه لكل من يطرق باب مكتبه، فقد حرص على سرد الوقائع التاريخية من أجل التأكيد على الماضي، وهو تاريخ مسجل صنعه لنفسه ولأبنائه ولمجتمعه، وقد وثق تجربته الغنية في كتب عدة ليسجلها التاريخ بأحرف من نور .. والله من وراء القصد

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