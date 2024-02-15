اكتشف الأوروبيون بعد فوات الأوان، أن إسرائيل ليست منزهة عن الأخطاء، وليست معصومة، وبدأت الملفات تُفتح، بعيداً عن الإحساس بالذنب، فالذي يحدث اليوم في غزة، تجاوز الاضطهاد والمعتقلات والغطرسة الهتلرية!

سبعون عاماً مضت على تجمع اليهود في فلسطين، وإنشاء دولة لهم، بعد طرد أهلها، وارتكاب مجازر في عشرات القرى، وتحويل شعب إلى مجرد رقم في كشوفات منظمات الإغاثة والمساعدات، وأسكنوهم الخيام وبيوت الصفيح، وحولوهم إلى الشتات، دون أن يتعاطفوا معهم، ومع ذلك، حولوا من ظلموه في الثلاثينيات والأربعينيات إلى ظالم، وتحول مرتكب الجرائم ضد الإنسانية في أوروبا، إلى داعم لمن يرتكبون جرائم تفوق جرائمهم!

أوروبا ما زالت تدفع تعويضات لضحايا التمييز الديني، الذي ارتكبته ضد مواطنيها اليهود، ولم تحاسب نفسها على تسليم فلسطين لغير أهلها، تحت قوة السلاح وقوانين الانتداب، وذهبت التعويضات إلى الدولة التي ما زالت تطمح في اتساع رقعتها، وترفض رفضاً قاطعاً رسم حدودها، وخرائط الأطماع معلقة خلف مكاتب رؤساء حكوماتها، وقد شهدنا كيف تراكض كبار أوروبا إلى نتنياهو، وحجم التأييد الذي وجده منهم، فور قيام الفئة المارقة بفعلتها الكارثية على غزة وشعبها في 7 أكتوبر، ولكن اللاحق كان أكبر من أن يتم تجاهله، رغم كل التبريرات التي قدمها قادة أوروبا والغرب بكامله، فالشعوب لم تسكت، والتساؤلات لم تتوقف، والدماء والجثث والأنقاض لا تكذب، وعندما فاض الكيل، وتمادى ((جالانت)) وجيشه، و((بن غفير)) وميليشياته، استيقظت أوروبا من سباتها، أو من الخديعة التي كانت تعيشها، وبرضاها، أيقظتها ردة الفعل غير المبررة، فلا مستشار ألمانيا، ولا وزيرة خارجيته، ولا سوناك أو ماكرون، أو رئيس وزراء كندا أو أستراليا وإيرلندا وإسبانيا، يستطيعون وضع المبررات لأفعال يحركها الحقد والكراهية، وليس الحق، فأصدرت تلك الدول تحذيرات إلى حكومة نتنياهو من الإقدام على اجتياح رفح، تجنباً لجريمة جديدة ضد الإنسانية!

هي صحوة ضمائر تشهدها أوروبا اليوم.