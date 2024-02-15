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أرمينيا تتهم أذربيجان بالسعي لـ«حرب شاملة»

2/15/2024 7:20:11 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اتهم رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، أمس، أذربيجان، بالسعي لـ((حرب شاملة)) ضد بلاده، وذلك عقب اشتباكات جديدة على الحدود بين البلدين أسفرت عن مقتل 4 جنود أرمنيين.

وقال باشينيان في كلمة خلال اجتماع وزاري، إن ((تحليلاتنا تظهر أن أذربيجان تريد شن أعمال عسكرية في مناطق معينة من الحدود، مع احتمال حدوث تصعيد عسكري قد يتحول إلى حرب شاملة ضد أرمينيا))، وفقاً لـ((فرانس برس)).

والثلاثاء، أكدت أرمينيا مقتل أربعة من جنودها بنيران أذربيجانية على الحدود في أول حادث يسفر عن سقوط قتلى منذ أن بدأ الجانبان العام الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع المتواصل بينهما بوتيرة متقطعة منذ أكثر من 30 عاماً.

يجمع البلدين القوقازين تاريخ طويل من الحروب والصراعات أبرزها المتعلق بإقليم ناغورنو قره باغ الانفصالي الذي استعادت أذربيجان السيطرة عليه سبتمبر الماضي، ما أدى إلى نزوح جماعي للسكان الأرمن من الإقليم.

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