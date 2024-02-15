«أونكتاد»: غزة بحاجة لـ«خطة مارشال» و20 مليار دولار للإعمار

قال مسؤول في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ((أونكتاد))، أمس، إن قطاع غزة سيحتاج إلى ((خطة مارشال)) جديدة للتعافي، مضيفاً أن حجم الضرر الناجم عن الحرب، يبلغ 20 مليار دولار تقريباً حتى الآن.

وذكر ريتشارد كوزول رايت المدير في ((أونكتاد))، خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف، أن الأضرار تعادل بالفعل نحو أربعة أمثال ما تعرض له القطاع في الحرب التي استمرت سبعة أسابيع في عام 2014.

وأضاف ((نتحدث عن 20 مليار دولار تقريباً، إذا توقف (الصراع) الآن)). وقال إن التقدير يستند إلى صور الأقمار الصناعية ومعلومات أخرى، وإن الوصول لتقدير أكثر دقة، سيتطلب دخول باحثين إلى غزة. وذكر أن إعادة الإعمار ستتطلب ((خطة مارشال)) جديدة، في إشارة إلى الخطة الأمريكية لتعافي اقتصاد أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

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