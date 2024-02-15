خطة أمريكية عربية لإقامة دولة فلسطينية

رفض وزراء بارزون في حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، إقامة دولة فلسطينية، وذلك بعد تقرير نشرته صحيفة ((واشنطن بوست)) قال إن الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، تتقدم بخطط لإقامة دولة فلسطينية. وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ((لن نوافق بأي حال من الأحوال على هذه الخطة التي تقول إن الفلسطينيين يستحقون جائزة على المذبحة الرهيبة التي ارتكبوها ضدنا: دولة فلسطينية عاصمتها القدس)). وتابع أن ((إقامة دولة فلسطينية يمثل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل مثلما ثبت في السابع من أكتوبر)).

وصدرت تصريحات منفصلة مشابهة لتعليقات سموتريتش عن كل من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير شؤون الشتات عميحاي شيكلي، ووزير التعليم يوآف كيش، والنائب متان كهانا عضو حزب الوحدة الوطنية، الذي يرأسه منافس نتانياهو الرئيسي بيني غانتس.

وقال شيكلي من حزب ليكود الذي يتزعمه نتانياهو لإذاعة الجيش، ((هذه كارثة، أن نكافئ الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر بإقامة دولة)).

وذكرت صحيفة ((واشنطن بوست)) أن الولايات المتحدة والعديد من الشركاء العرب يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين إسرائيل والفلسطينيين يتضمن ((جدولاً زمنياً محدداً)) لإقامة دولة فلسطينية، قائلة إن الإعلان قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة.

ويقول التقرير، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وعرب، إن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين إسرائيل و((حماس)).

وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.

وقال مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: ((المفتاح هو صفقة الرهائن)).

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