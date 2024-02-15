مقتل 7 مدنيين و3 من «حزب الله» بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان

قتل سبعة مدنيين من عائلة واحدة، إضافة إلى خمسة عناصر من حزب الله، جراء غارات إسرائيلية على جنوب لبنان.

واستهدفت مسيّرة إسرائيلية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية، ((بصاروخ موجّه)) ليل الأربعاء مبنى من ثلاث طبقات في مدينة النبطية، البعيدة نسبياً عن الحدود مع إسرائيل. وقال مصدر أمني إن سبعة مدنيين من عائلة واحدة قتلوا في الغارة التي أودت كذلك بثلاثة عناصر من ((حزب الله)) كانوا موجودين في الطابق السفلي من المبنى.

ومن بين قتلى ((حزب الله))، وفق المصدر الأمني، علي الدبس وهو مسؤول عسكري أصيب في الثامن من الشهر الحالي بجروح خطرة، جراء ضربة إسرائيلية شنتها طائرة مسيّرة على سيارته في شارع رئيسي في النبطية.

وأعلن حزب الله من جهته أمس مقتل ثلاثة من عناصره، بينهم الدبس. وقال الجيش الإسرائيلي أمس إن غارة جوية شنها على مدينة النبطية اللبنانية مساء أمس أسفرت عن مقتل ((قائد كبير في قوة الرضوان)) التابعة لجماعة حزب الله ونائبه ومقاتل ثالث.

وذكر أن القائد ونائبه هما علي محمد الدبس وحسن إبراهيم عيسى. وأضاف أن الدبس ساعد في تدبير تفجير قنبلة على جانب طريق في شمال إسرائيل في مارس الماضي. وشهد جنوب لبنان وشمال إسرائيل تصعيداً دامياً الأربعاء مع شنّ إسرائيل سلسلة غارات جوية طالت بلدات عدة.

وأعقبت الضربات إعلان الجيش الإسرائيلي مقتل جندية في صفد جراء صاروخ أطلق من لبنان، لم تعلن أي جهة المسؤولية عنه. وأوقعت الضربات الإسرائيلية الأربعاء، بما فيها تلك التي استهدفت النبطية، 15 قتيلاً في المجمل، هم عشرة مدنيين وخمسة من حزب الله.

وتوعّد رئيس المجلس التنفيذي في ((حزب الله)) هاشم صفي الدين في وقت متأخر الأربعاء بأن الأمر لا يمكن أن يمر دون رد. في الأثناء، أدان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة التي يرتكبها.

وقال: ((إزاء التمادي في هذا العدوان الإسرائيلي وسقوط الشهداء والدمار الهائل الذي يسببه العدوان، تشاورت مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في الوضع، وطلبت تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي)).

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