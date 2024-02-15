أمريكا تشن 4 ضربات على أهداف حوثية

قالت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، إن قواتها شنت أربع ضربات، أول من أمس، على مناطق خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن، حيث كانت تستعد الجماعة إلى استهداف سفن في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها ((نجحت في تنفيذ 4 ضربات (دفاع عن النفس) ضد 7 صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن (ASCM)، وثلاث مركبات جوية متنقلة بدون طيار (UAV)، ومتفجر واحد)). وأضافت: ((كما تم ضرب سفينة سطحية بدون طيار (USV) في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، والتي تم إعدادها للانطلاق ضد السفن في البحر الأحمر)).

وحددت القيادة المركزية الأمريكية هذه الصواريخ المتنقلة والطائرات بدون طيار والمركبات البحرية في المناطق، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقررت أنها تمثل تهديداً وشيكاً لسفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية في المنطقة. وقالت: ((إن هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً للبحرية الأمريكية والسفن التجارية)).

وقبل أيام أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية ((البنتاغون)) أن أكثر من 100 صاروخ ومنصة إطلاق دمرت في الضربات على مواقع الحوثيين في اليمن.

ضبط أسلحة

وكذلك قالت القيادة المركزية الأمريكية في وقت سابق، أمس، في بيان إن القوات الأمريكية ضبطت أسلحة تقليدية متقدمة ومساعدات فتاكة أخرى من إيران كانت متجهة إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن على متن سفينة في بحر العرب يوم 28 يناير. وأضافت أنه تم اكتشاف أكثر من 200 صندوق تحتوي على مكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى ومتفجرات ومكونات لمركبات مسيرة فوق وتحت سطح الماء، ومعدات اتصالات وشبكات عسكرية ومعدات تجميع قاذفات صواريخ موجهة مضادة للدبابات، ومكونات عسكرية أخرى على متن السفينة.

وقال رئيس القيادة المركزية الأمريكية مايكل إريك كوريلا: إن ((استمرار إيران في إمداد الحوثيين بالأسلحة التقليدية المتقدمة يواصل تقويض سلامة الشحن الدولي والتدفق الحر للتجارة)).

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