هجمات صاروخية روسية واسعة على أوكرانيا

أفادت القوات الجوية الأوكرانية، أمس، بأن القوات الروسية شنت هجمات طالت أهدافاً في جميع أنحاء أوكرانيا، في هجوم جديد واسع النطاق. في وقت وصفت وزارة الخارجية الروسية، القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود الحدودية، بـ((العمل الإرهابي))، مفيدة بأنها ستقدم هذه القضية إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية، إن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض نحو نصف الصواريخ البالغ عددها 26 صاروخاً خلال الليل، وحتى وقت مبكر من صباح أمس.

وذكرت القوات الجوية الأوكرانية، أن القوات الروسية أطلقت 6 صواريخ باليستية من طراز ((إسكندر))، تم إسقاط واحد منها في الوقت المناسب، أسفرت عن سقوط ضحايا، ووقوع أضرار في مواقع مدنية في عدة مناطق من البلاد.

فيما أكدت وزارة الطاقة الأوكرانية، أن محطة محولات في مدينة لفيف، غربي أوكرانيا، تعرضت لأضرار بالغة، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن منشأة بنية تحتية. وكتب عمدة لفيف، أندري سادوفي، على ((تيليغرام))، أنه تم إطلاق نحو 10 صواريخ على المنطقة وحدها. كما أعلنت منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، وقوع هجمات خلفت إصابات. وأفادت السلطات المحلية بأن عدة منازل دمرت أيضاً. كذلك تضررت 6 مبانٍ سكنية، بسبب سقوط حطام الصواريخ في المنطقة المحيطة بالعاصمة الأوكرانية كييف.

بينما وقعت انفجارات في مناطق خميلنيتسكي، وبولتافا، ودنيبروبتروفسك، وأكدت الإدارة العسكرية في خميلنيتسكي، وقوع أضرار في الممتلكات المدنية، وأكدت سقوط 3 ضحايا على الأقل. وقال الحاكم العسكري، فيليب برونين، إن مستودعاً في منطقة بولتافا تم قصفه، ما تسبب في اندلاع حريق. ولم تكن هناك أي وفيات أو إصابات.

وقال الحاكم العسكري لمدينة دنيبروبتروفسك، سيرهي ليساك، عبر ((تيليغرام))، ((يهاجمون أهداف البنية التحتية المدنية))، لكنه لم يذكر شيئاً عن الأضرار المحتملة.

في الغضون، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، القصف الأوكراني على مدينة بيلغورود بـ((العمل الإرهابي))، وقالت إن ((الخارجية الروسية))، ستقدم هذه القضية إلى المنظمات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أفادت بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تصدت لـ14 صاروخاً متجهاً صوب أهداف في الأراضي الروسية في مقاطعة بيلغورود. وأوردت ((سبوتنيك))، وقوع هجوم صاروخي على مركز تسوق في بيلغورود.

إلى ذلك، أعلنت كييف ((إعادة نشر قواتها بشكل طارئ)) لتعزيز حماية أفدييفكا التي أصبحت ((جحيماً))، حيث يحتدم القتال على الجبهة الشرقية. إذ تدهور الوضع بسرعة على الجبهة في المدينة.

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