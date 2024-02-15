العراق يحقق في «فساد» بعثة الأمم المتحدة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، أمس، فتح تحقيق بـ((مزاعم فساد)) في بعثة الأمم المتحدة إلى العراق ((يونامي))، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وذكرت الهيئة في بيان أنها ((شرعت بإجراءات التحري والتحقيق والتقصي عن مزاعم الفساد، التي أثيرت في الصحافة البريطانية حول بعثة الأمم المتحدة في العراق)).

وأضافت ((النزاهة الاتحادية)): ((إن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد بشروع الفريق، الذي ألفته الهيئة، بإجراءاته التحقيقية والتدقيقية بصدد المعلومات الواردة في المقال المنشور في صحيفة ((الغارديان)) البريطانية)).

ووفقاً لبيان هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، زعمت كاتب المقال تورط موظفي بعثة الأمم المتحدة بتلقي رشاوى من مقاولين عراقيين ضمن مشروعات صندوق إعادة إعمار المناطق المحررة.

وأوضح البيان أن فريق ((النزاهة الاتحادية)) تواصل مع محرر المقال، للحصول منها على دلائل وتوضيحات وأدلة إثبات على ما ساقته من معلومات وشبهات فساد، اتهمت بها موظفي الأمم المتحدة العاملين في العراق ((يونامي)).

كما أكدت الهيئة أنها فور توصل فريقها إلى حقائق ناصعة قابلة للإثبات في هذا الشأن، ستعلنها للرأي العام العراقي.

إلى ذلك، نفت بعثة الأمم المتحدة في العراق ((يونامي)) أن تكون مغادرة الممثل الخاص للمنظمة الأممية، جينين هينيس بلاسخارت، لمنصبها بسبب تورط موظفين أمميين في قبول رشاوى من رجال أعمال مقابل مساعدتهم للحصول على عقود إعمار.

وأفادت البعثة في بيان بأنها ((تود أن تضع الأمور في نصابها الصحيح فيما يتعلق بالتقارير المضللة، التي تم تداولها مؤخراً في عدد من وسائل الإعلام العراقية التقليدية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن مغادرة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق ((يونامي))، مايو المقبل)).

وأكدت أن ((مغادرة بلاسخارت لمنصبها تأتي في إطار التناوب المعتاد لكبار مسؤولي الأمم المتحدة)).

جدير بالذكر أن ((الغارديان)) أفادت في تقرير نشرته نهاية يناير الماضي بأن ((موظفين لدى الأمم المتحدة بالعراق، طلبوا رشاوى من رجال أعمال، مقابل مساعدتهم للفوز بعقود لمشاريع إعادة الإعمار في العراق))، لافتة إلى أن مبلغ الرشوة يصل إلى 15 % من قيمة العقد.

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