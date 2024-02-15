قلق أمريكي بشأن تطوير روسيا سلاحاً نووياً فضائياً

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أمس، أن وكالات الاستخبارات الأمريكية لديها معلومات حول القدرات النووية الروسية في الفضاء. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عدة، منها: ((نيويورك تايمز))، و((واشنطن بوست))، ومحطتا ((إيه بي سي))، و((فوكس نيوز))، نتائج خاصة بمحاولة روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الاصطناعية في الفضاء ((يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي والدولي)).

وذكرت شبكة ((فوكس نيوز)) أن استخدام الأنظمة النووية ضد الأقمار الاصطناعية يمكن أن يعطل الاتصالات العسكرية الأمريكية والاستطلاع، وفي البداية لم يكن هناك تأكيد رسمي للتقارير.

وكتبت ((نيويورك تايمز)): ((إن الولايات المتحدة أبلغت الكونجرس وحلفاءها في أوروبا بالمخطط الروسي، ولا تزال قدرات موسكو النووية قيد التطوير، ولم يتم نشرها بعد)). ونقلت الصحيفة عن مسؤول قوله إنه لا يوجد تهديد وشيك.

أثيرت هذه الأنباء بعدما دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، مايك تيرنر، أول من أمس، البيت الأبيض إلى رفع السرية عن المعلومات حول ما وصفه بأنه ((تهديد خطير للأمن القومي)).

وقال تيرنر: ((اليوم، أتاحت لجنة الاختيار الدائمة للاستخبارات في مجلس النواب لجميع أعضاء الكونجرس معلومات تتعلق بتهديد خطير للأمن القومي)).

وأضاف: ((أطلب من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، رفع السرية عن جميع المعلومات المتعلقة بهذا التهديد، حتى يتمكن الكونجرس، والإدارة، وحلفاؤنا، من مناقشة الإجراءات اللازمة، للرد على هذا التهديد علانية)).

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جايك سوليفان في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض إنه ((فوجئ بعض الشيء)) ببيان تيرنر، لأنه في وقت سابق من الأسبوع تواصل مع أعضاء الكونجرس، لعرض اطلاعهم شخصياً على الأمر.

في الغضون، رفضت موسكو المزاعم الأمريكية، وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ((من الواضح أن البيت الأبيض يحاول دفع الكونجرس الأمريكي لإقرار قانون لتقديم الأموال لأوكرانيا بكل أنواع الحيل والخدع))، بحسب ما أوردت ((إنترفاكس)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز