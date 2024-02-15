«الناتو» حاضاً على دعم أوكرانيا: انتصار روسيا خطر على أوروبا

أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي، ((الناتو))، ينس ستولتنبرغ، أمس، أن تأخر الولايات المتحدة في إقرار مساعدات جديدة لأوكرانيا يضرّ بالفعل بالقوات الأوكرانية في ساحة المعركة ضد روسيا.

وقال ستولتنبرغ لصحافيين قبيل اجتماع لوزراء دفاع دول الحلف: ((نرى بالفعل تأثير حقيقة أن الولايات المتحدة لم تتمكن من اتخاذ قرار، لكنني أتوقع أن تكون الولايات المتحدة قادرة على اتخاذ قرار، وأن يتفق الكونغرس ومجلس النواب على استمرار الدعم لأوكرانيا)).

وحذر مسؤولون غربيون من أن القوات الروسية تتفوق على مثيلتها الأوكرانية في التسليح على طول خط المواجهة، وإنهم مضطرون إلى استخدام الإمدادات المحدودة من المدفعية وذخائر الدفاع الجوي باعتدال.

وحذر ستولتنبرغ من أنه ((في حال سمحنا للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالفوز، فلن يكون ذلك سيئاً للأوكرانيين فحسب، ومأساة للأوكرانيين، بل سيكون خطيراً علينا أيضاً. وسيجعل العالم أكثر خطورة ويجعلنا أكثر عرضة للخطر)).

وقال إنه رأى ((اتفاقاً واسع النطاق)) خلال زيارة قام بها مؤخراً لواشنطن بشأن ضرورة الحفاظ على الدعم الأمريكي لكييف. وأضاف: ((أعتمد على الكونغرس ليكون قادراً على تجسيد هذا الدعم في قرار بمواصلة الدعم لأوكرانيا)).

جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الأمريكي وافق، الثلاثاء، على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان بقيمة 95 مليار دولار. بينما رفض رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، طرحها للتصويت في ((النواب)).

وقال وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، ((علينا أن نؤكد استعدادنا لدعم أوكرانيا. هذه قضية تخصنا جميعاً)).

وقال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو إن بلاده ستنضم إلى القوى الأوروبية، مثل: ألمانيا في تحقيق هذا الهدف العام الجاري.

وأكد ستولتنبرغ أنه ((أمر جيد)) أن يقوم الأعضاء الأوروبيون في ((الناتو)) بتكثيف الإنفاق الدفاعي في مواجهة ((الخطر الروسي المحتمل))، لكنه حذر من محاولة القيام بذلك بمفردهم دون الولايات المتحدة. وأضاف: ((لا يوجد بديل لـ((الناتو)). وهذه طريقة لتعزيز الحلف)).

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