«دبي للإعلام» تحتفي بطلبة برنامج «صناع الإبداع»

احتفت ((دبي للإعلام)) بمجموعة من طلبة وخريجي الجامعات المحلية الذين التحقوا ببرنامج ((صناع الإبداع))، وذلك خلال لقاء جمع محمد سليمان الملا، الرئيس التنفيذي لـ ((دبي للإعلام))، مع الطلبة، بحضور سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، وشيخة أحمد، المدير التنفيذي للموارد البشرية، عبّروا خلاله عن تطلعاتهم وطموحاتهم المستقبلية، واستعرضوا تجاربهم المختلفة في البرنامج الذي أطلقته ((دبي للإعلام)) بهدف تدريب وتأهيل جيل من الإعلاميين الشباب على طرق إنتاج المحتوى الإعلامي وأساليب صياغة الأخبار والتقارير المكتوبة والمرئية، وغيرها، وفق أعلى المعايير والممارسات المهنية.

جهود

وقالت شيخة أحمد، المدير التنفيذي للموارد البشرية: ((نسعى في ((دبي للإعلام)) إلى منح طلبة الجامعات فرصة استكشاف المشهد الإعلامي والتعرف إلى تفاصيله، من خلال ورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية ميدانية، صممت لتمكينهم من أداء مهامهم بمهنية وحرفية عالية، وتزويدهم بما يحتاجونه من خبرات عملية))، مؤكدة حرص ((دبي للإعلام)) على تطوير قدرات الطلبة ورفع مستواهم المهني.

وأضافت: ((تسعى ((دبي للإعلام)) من خلال البرنامج إلى كسر الحاجز بين المجتمع الأكاديمي والمهني من خلال تنمية مهارات الطلبة العملية في مختلف مجالات القطاع الإعلامي، وتعزيز روح الابتكار والإبداع لديهم، عبر منحهم فرصة المشاركة في إنتاج برامج وتقارير إعلامية متنوعة))، منوهة بأن البرنامج يسهم في تعزيز علاقات الشراكة بين ((دبي للإعلام)) والمؤسسات التعليمية في الدولة الهادفة لاستقطاب وتأهيل الكوادر الوطنية في كل تخصصات قطاع الإعلام والخدمات المساندة له.

قطاعات

وعلى مدار فترة البرنامج، توزع الطلبة على كل قطاعات ((دبي للإعلام)) الرقمية والتلفزيونية والإذاعية والصحافية، وفي هذا السياق، أكدت الطالبة نوف المطروشي أن ((صناع الإبداع)) أتاح لها المجال للتفاعل مع أعضاء المجتمع الإعلامي، وقالت: ((أسهم البرنامج في فتح آفاق جديدة أمامي ومكّنني من استكشاف المشهد الإعلامي في الإمارات، ومنحني الفرصة للاستفادة من الخبرات الواسعة التي تمتلكها فرق عمل ((دبي للإعلام))، ما عزز قدراتي الإبداعية في إنتاج المحتوى الإعلامي)).

وأشارت سمية علي اللنجاوي إلى أن البرنامج أتاح لها المجال لأن تكون جزءاً من القطاع الإعلامي المحلي. وقالت: ((أسهم البرنامج في تطوير مهاراتي المهنية والشخصية، واكتساب تجارب نوعية قيّمة)).

واعتبرت آمنة عبدالله قمبر أن البرنامج يمثل مبادرة جيدة لتأهيل طلبة الإعلام، وأضافت: ((كانت تجربة ملهمة ساعدتني على اكتشاف قدراتي وتنمية مهاراتي في مختلف مجالات العمل الإعلامي؛ بدءاً من طرق كتابة الأخبار وأساليبها حتى لحظة رؤيتها النور، فضلاً عن معرفة كيفية التعامل مع فرق العمل، ووضع الخطط والأهداف والعمل على تحقيقها)).

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