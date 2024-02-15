دبي الرقمية تحصل على شهادة عالمية لبيئة العمل المتميزة

حازت دبي الرقمية شهادة بيئة العمل المتميزة من الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل (Great Place to Work®)، وذلك تقديراً لما حققته الهيئة من إنجاز في مجال تطوير بيئة العمل وفق أعلى المعايير العالمية، وبما ينسجم مع أهدافها بتحقيق السعادة الوظيفية وتناغم بيئة العمل بهدف تحفيز وتعزيز الإنتاجية والإبداع والكفاءة وروح الفريق الواحد.

واجتازت دبي الرقمية كل معايير الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل، وفي مقدمتها قناعة الموظفين وشعورهم بالفخر بأنفسهم بأنهم يؤدون من خلال وظائفهم في الهيئة عملاً ذا أهمية عالية ويحقق قيمة استراتيجية كبيرة. وتعد هذه الشهادة بمثابة اعتماد للممارسات التي تطبقها الهيئة لضمان جودة بيئة عملها والتناغم الوظيفي والعمل وفق رؤية واحدة على اختلاف المواقع والأدوار، حيث تضم دبي الرقمية تحت مظلتها ثلاث جهات حكومية هي: مركز دبي للأمن الإلكتروني، ومؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، ومؤسسة حكومة دبي الرقمية.

وقال طارق الجناحي، المدير التنفيذي لقطاع التمكين المؤسسي في هيئة دبي الرقمية: ((وفرت حكومة دبي جميع المقومات التي تمكن مؤسساتها من تحقيق أداء عال في شتى المجالات، ومنها توفير بيئة عمل متناغمة وسعيدة. إن جودة الحياة بشكل عام وجودة بيئة العمل بشكل خاص هو نهج معتمد في دبي الرقمية يقوم على معادلة السعادة المتكاملة التي تتألف أطرافها من الموظفين والمتعاملين وجميع أفراد المجتمع، حيث يسيرون جنباً إلى جنب وفق رؤية متكاملة تنسجم مع حقيقة أن دبي نفسها تمثل البيئة الأكثر جاذبية والأفضل للعيش والعمل على السواء)).

وأضاف الجناحي: ((إن هذا الاعتماد الدولي هو انعكاس لروح الفريق الواحد التي يجسدها موظفو الهيئة ومستوى مهنيتهم وولائهم المؤسسي وثقتهم بالقيمة المضافة العالية التي يحققونها بانتمائهم لدبي الرقمية، وذلك ما عبروا عنه من خلال الاستبيانات العديدة ومنها استبيان الهيئة العامة لثقافة بيئة العمل. وتعكس هذه الدراسة قيم التفاني والإخلاص والتنافس الإيجابي لخدمة استراتيجية الهيئة التي تنسجم مع الأهداف العليا لدبي ولدولتنا الحبيبة. وبالنسبة لدبي الرقمية فإن وجود بيئة عمل متميزة يعني تناغماً وظيفياً مرتفعاً، وهذا يؤدي بدوره إلى خدمات متميزة، وبالتالي إلى مستوى عال من السعادة للشركاء والمتعاملين على السواء)).

من جهته، قال إبراهيم مغربل، المدير العام لشركة Great Place to Work®️ الشرق الأوسط في دولة الإمارات العربية المتحدة: ((يسعدنا أن نهنئ هيئة دبي الرقمية لحصولها على شهادة بيئة العمل المميزة الشرق الأوسط Great Place to Work®️. لقد قال موظفوهم كلمتهم، مؤكدين أن بيئة العمل التي يعملون بها متميزة، وأنهم يفتخرون بمساهمتهم في تحقيق أهداف الهيئة وخدمة مجتمعهم من خلال دبي الرقمية)).

وبهذا الإنجاز تنضم دبي الرقمية إلى قائمة مؤسسات عالمية مرموقة من شتى أنحاء العالم حصلت على جائزة بيئة العمل المتميزة، ومنها شركات كبرى في قائمة فوربس.

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