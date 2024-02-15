«طوارئ رأس الخيمة» تعالج 1000 بلاغ خلال هطول الأمطار

أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، أن فرق الطوارئ بالدائرة تعاملت خلال الأيام الماضية مع 1000 بلاغ، وأنجزت صيانة 80 موقعاً في الطرق التي تعرضت لعملية جرف جانبي نتيجة هطول الأمطار الأخيرة.

وقال المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، إن غرفة العمليات تلقت 1000 بلاغ متنوع تم التعامل معها من خلال فرق الطوارئ بالدائرة، مشيراً إلى أنه تم تشكيل فرق ميدانية متكاملة لمواجهة تبعات سوء الأحوال الجوية.

وأضاف: نجحت الفرق التابعة لمؤسسة الصرف الصحي بالدائرة في سحب كميات كبيرة من المياه من مختلف مناطق الإمارة خلال فترة هطول الأمطار.

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