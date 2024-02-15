100 % وصول أصحاب الهمم لخدمات «كهرباء دبي» الرقمية

حققت هيئة كهرباء ومياه دبي إنجازات استثنائية في مجال التطابق مع المعايير الحكومية الخاصة بسهولة وصول أصحاب الهمم إلى الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، حيث بلغت نسبة مطابقة تطبيق الهيئة الذكي 10/10 للعام الرابع على التوالي والموقع الإلكتروني نسبة 100 % للعام الثالث على التوالي، وذلك وفق تقرير تقييم إمكانية الوصول لأصحاب الهمم لعام 2023 الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: ((نحرص على تطوير الخدمات الرقمية وفق المعايير الحكومية وأفضل الممارسات العالمية، لتسهيل وصول أصحاب الهمم من الموظفين والمتعاملين إليها، بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تهدف لأن تكون الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً عالمياً، وكذلك السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، بالإضافة إلى مبادرة ((مجتمعي.. مكان للجميع)) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم)).

خدمات

يتضمن الموقع الإلكتروني مترجماً رقمياً للغة الإشارة لتعزيز سهولة وصول أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة السمعية إلى المعلومات وترجمة المحتوى إلى لغة الإشارة. كما يتميز بخاصية تغيير اللون ليناسب المصابين بعمى الألوان، وتكبير حجم النصوص لتسهيل القراءة.

ويتميز تطبيق الهيئة الذكي بخواص منها قارئ الشاشة، وتغيير لون الشاشة لتناسب احتياجات ذوي الإعاقة البصرية، وتوفير طرق سهلة لإدخال البيانات.

وتتيح خدمة ((أشّر)) المحادثة الفورية المرئية باستخدام لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية التواصل المباشر مع مركز رعاية المتعاملين. وتتيح خدمة ((حياك)) المحادثة المرئية والكتابية عبر الفيديو مع الموظفين. وأضيفت خاصية المحادثة الكتابية والصوتية التفاعلية على الموظف الافتراضي المدعوم بالذكاء الاصطناعي ((رماس)) لمساعدة المتعاملين والإجابة عن استفساراتهم.

وتمنح خدمة ((الاستجابة الذكية)) للبلاغات الفنية لخدمات الكهرباء والمياه، الأولوية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين والأشخاص المعتمدين على الأجهزة الطبية، وتتيح ((خدمة واتساب)) التواصل مع موظفي رعاية المتعاملين.

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