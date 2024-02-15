«تمكين أصحاب الهمم» بشرطة دبي ينظم ملتقى «باركنسون»

شهد الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن ناصر النعيمي، ملتقى ((باركنسون))، الذي نظمه مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، بالتعاون مع ((أصدقاء مرضى باركنسون في الإمارات العربية المتحدة))، ومستشفى كينغز كوليدج لندن دبي، بحضور عدد من ضباط شرطة دبي وأعضاء المجلس، وعدد من المتحدثين الأطباء والمتخصصين في المرض.

وأزاح الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم، والشيخ راشد بن ناصر النعيمي، الستار عن أول إصدار لكتاب إماراتي لمرض الباركنسون بالعربية والإنجليزية، ويحمل عنوان ((الباركنسون يتكشف في رمال الإمارات))، مُقدمين النسخة الأولى إلى عبد الرحمن مجان، أحد كبار المواطنين من مرضى الباركنسون، والذي ظهر على صفحة الغلاف للكتاب.

وقال الشيخ فيصل بن عبيد آل مكتوم: ((الحدث بمثابة منارة أمل، حيث يعرض التآزر بين التميز في الرعاية الصحية وتمكين المجتمع، ما يخلق تأثيراً تحويلياً لمرضى الباركنسون)).

وتابع: ((دعونا نواصل معاً لتمكين مجتمع الباركنسون والارتقاء به، وتشكيل طريق التعاطف والتسامح والابتكار، من أجل غد أكثر إشراقاً)).

وقال الشيخ راشد بن ناصر النعيمي: ((كانت المشاركة في منتدى الباركنسون تجربة عميقة، حيث شهدت تقارب الخبرات، بقيادة متخصصي مرض الباركنسون، وكشف النقاب عن علاجات جديدة، وإزاحة الستار عن منارة للمعرفة من خلال الكتاب الافتتاحي، الذي يمثل نقلة نوعية في تمكين هذه الوحدة في القوة للتغلب على تحديات الباركنسون)).

من جانبه، أكد الرائد عبد الله الشامسي رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم بشرطة دبي، أن الخطوة تأتي في إطار الجهود التي يبذلها المجلس، بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، في دعم وتمكين أصحاب الهمم، وتسخير كافة الإمكانات اتجاههم.

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