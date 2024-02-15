أكاديميون: تدنّي مستوى اللغة الإنجليزية يعرقل مسيرة الطالب الجامعية

أكد أكاديميون ومتخصصون وعدد من الطلبة، أن تدنّي مستوى الطلبة في اللغة الإنجليزية في بعض المدارس، يعرقل مسيرة الطالب عند الالتحاق بالجامعة، خصوصاً في التخصصات الطبية، لافتين إلى أن الجامعات التي تطرح تخصصاتها باللغة الإنجليزية، تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة في اللغة الإنجليزية، قراءةً وتحدثاً وكتابةً.

وقالوا، في حديثهم لـ((البيان))، إن من الضروري أن يقوم المعلمون بتحديث الطرق التقليدية للتعليم والتعلم، بتطويع الذكاء الاصطناعي وتوظيفه، فضلاً عن ضرورة التركيز على تنمية المعلم مهنياً وأكاديمياً، من خلال التدريب أثناء الخدمة.

تحديات

وأكدت الدكتورة نيسليهان بيليكوزين أستاذة قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية بالشارقة، أن هناك تحديات يمكن أن يواجهها طلبة الجامعات، مثل عدم فهم متطلبات مهام القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية وتلبيتها، أو فهم أساليب الكتابة وأنواعها المختلفة والتعامل معها، وإجراء البحوث والاستفادة من موارد المكتبة وغير ذلك، ولمواجهة ذلك، يجب التعاون بين خبراء اللغة الإنجليزية والمحاضرين، كما أن للعلاقات الاجتماعية الأكاديمية دوراً في تطوير اللغة.

فجوة

وأوضح سعيد نوري الخبير التربوي وموجه اللغة الإنجليزية، أن من أسباب تدني مستوى اللغة الإنجليزية لدى طلبة الثانوية، الفجوة بين الامتحانات والكتاب المدرسي، حيث لم يعد الكتاب مرتبطاً بالامتحان كما في السابق، ما كان يضطر الطالب إلى دراسته كاملاً، الأمر الذي يعزز من مهاراته، وتمكنه من اللغة الإنجليزية، ولرفع مستوى التحصيل الدراسي للطلبة حتى يدخلوا الجامعات، يجب زيادة حصص اللغة الإنجليزية، كما أن التدريب المهني الأكاديمي للمعلم ينعكس إيجاباً على النتائج التعليمية.

كفاءة

وأكد الدكتور بول ألمونتي أستاذ ورئيس قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية بالشارقة، أن الجامعات التي تطرح تخصصاتها باللغة الإنجليزية، تتطلب مستوى عالياً من الكفاءة في القراءة والمحادثة والكتابة، فالقدرة على فهم المنهج الدراسي، والتعامل مع متطلبات المساقات الدراسية، يعتبران عاملين أساسيين لنجاح الطلبة في مسيرتهم التعليمية الجامعية.

وأوضح أن هناك تحديات تواجه الطلبة في تعلم اللغة الإنجليزية، منها سرعة وتيرة التدريس، خصوصاً عندما يضطرون إلى قضاء الكثير من الوقت لترجمة الكلام لفهم الدروس، ما يجعل بعض المدرسين يعتمدون أحياناً على الطلبة ذوي الكفاءة الأعلى باللغة الإنجليزية، بدلاً من إيجاد حلول لتطوير الطلبة الأقل كفاءة، لذا يجب على المدارس مساعدة الطلبة بتيسير عملية انتقالهم إلى اللغة الإنجليزية، وتزويد المدارس بالموارد اللازمة لتطوير مراكز الكتابة.

ابتكار

وقالت سنا سيد محاضر اللغة الإنجليزية، إن المحتوى الذي يقرأه طلبة اليوم، ومدة قراءتهم تختلف عن السابق، فمعظمهم يقرأ الكلمة المكتوبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنهم أقل اعتياداً ومعرفة بقراءة النصوص الموسعة في أشكال الكتابة التقليدية.

وأردفت: يمكن للمعلم سد هذه الفجوة من خلال توظيف طرق تدريسية مبتكرة، مثل تكليفهم بمهمة كبيرة عبر إكمال مهام أصغر، وتعيين أنشطة متعددة الوسائط لتقييم التعلم، مثل الألعاب، وسحب الكلمات والصور المجمعة، والمدونات الصوتية ((البودكاست))، كما يمكن للمعلمين دمج التعلم الرقمي باستخدام منصة ((بيرسوال)) التعليمية.

تنسيق

وشدد زياد شتات مدير إدارة التحسين المستمر في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، على ضرورة التنسيق بين التعليم العام والتعليم العالي، لمواجهة التحديات المرتبطة بمخرجات طلبة الثاني عشر في مادة اللغة الإنجليزية، وإيجاد حلول تتماهى مع توقعات التعليم العالي، خصوصاً أن بعض الطلبة لا يجتازون امتحان اللغة الإنجليزية الذي يعد متطلباً إجبارياً لـ90 % من الجامعات.

وأكد أنه لا بد للمدارس الحكومية، والمدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري من تأهيل الطالب منذ مرحلة رياض الأطفال، وحتى الصف الثاني عشر، وإكسابه مهارات اللغة، لافتاً إلى أن كثير من الطلبة يواجهون ضعفاً في اللغة الإنجليزية بسبب طرائق التدريس التقليدية لبعض المعلمين، والقائمة على الحفظ والتلقين.

وأرجع زياد شتات ضعف الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية، إلى عدم معرفة معلم اللغة الإنجليزية بأحدث طرائق التدريس، وكيف يوظف أنماط التعلم المختلفة، ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة، ولردم الهوة بين التعليم العام والعالي، يجب توحيد مسار اللغة الإنجليزية وزيادة الحصص ووضع خطط علاجية فردية لكل طالب، وبرامج إثرائية، وتقييم الطلبة دورياً.

دورات

وأكد جاسم فايز مدير مدرسة حاتم الطائي بأم القيوين، أن المنهج الوزاري قوي ومتكامل، في ما يتعلق بمادة اللغة الإنجليزية، ويتضمن كافة مهارات هذه اللغة، تحدثاً وقراءة وكتابة، كما أن هناك دورات تدريبية بصورة مستمرة لمعلمي مادة اللغة الإنجليزية، حتى يتمكنوا من مواكبة طرق التدريس الحديثة، ما ينعكس إيجاباً على تحسين مستوى الطلبة في تلك المادة، لافتاً إلى أن الطالب يمارس اللغة الإنجليزية فقط خلال الحصة الدراسية، ولا يتحدث بها خارج نطاق المدرسة.

تأسيس

وأكدت جوانا محمد الخيبري الطالبة في كلية الهندسة بجامعة عجمان، على أهمية زيادة التوسع في اللغة الإنجليزية في مناهج المدارس الحكومية، وكذلك المدارس الخاصة التي تتبع المنهاج الوزاري، لافتة إلى أنها بعد إنهاء المرحلة الثانوية، والتحاقها بالجامعة، واجهت صعوبة في أول فصل جامعي بسبب اللغة الإنجليزية، لأن التأسيس في المدارس لم يكن كافياً، ويعتمد على الحفظ والتلقين، الأمر الذي اضطرها لحضور دروس عديدة، حتى تكتسب مهارات اللغة الإنجليزية، وبالتالي، إمكانية الاستمرار في الدراسة الجامعية بكفاءة.

وفي ذات الاتجاه، قالت الطالبة جمانة محمد هيبة، إن ضعف مستوى اللغة الإنجليزية، يمثل تحدياً كبيراً أمام الطلبة، ويحول دون دخول بعضهم للجامعات التي يرغبون بها، خصوصاً التخصصات الطبية، لأن معظم المساقات الأكاديمية تتطلب مهارات عالية في اللغة الإنجليزية، كما تتطلب لغة متخصصة في المصطلحات، حسب مجال الدراسة، لافتة إلى أن تدني مستوى الطلبة في اللغة الإنجليزية، يرجع إلى عدم تضمينها في المناهج بشكل كافٍ.

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