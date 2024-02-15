المؤسسة الاتحادية للشباب تدعو إلى تجربة التجنيد النسائي ليوم واحد

دعت المؤسسة الاتحادية للشباب بالتعاون مع هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، الشابات الإماراتيات إلى تجربة التجنيد النسائي ليوم واحد من خلال التسجيل في الدورة الرابعة من ((مبادرة شابات فخر)).

تنطلق المبادرة التي تطرح تجربة الخدمة الوطنية ليوم واحد في مارس المقبل، والتي تأتي ضمن توجهات الدولة والحرص على أهمية تمكين المرأة في المجتمع وإشراك الشباب، حيث تتيح هذه الدورة للشابات فرصة محاكاة تجربة الخدمة الوطنية في المعسكر التدريبي، والتي تهدف إلى تطوير مهارات القيادة وتعزيز الوعي الوطني عبر تدريبات عسكرية متنوعة.

وتستقبل هذه الدورة الشابات الإماراتيات من الفئة العمرية بين 18 و35 سنة، وتتاح طريقة التسجيل للدورة الرابعة من ((مبادرة شابات فخر)) عبر الموقع الرسمي للمؤسسة الاتحادية للشباب، وتعتبر هذه المبادرة فرصة مهمة لتنمية مهاراتهن وتعزيز الانخراط في خدمة الوطن.

خبرة ميدانية

وبدورهن أكد عدد من الشابات اللواتي شاركن بالدورات السابقة من المبادرة أثرها عليهن وعلى مسيرتهن، حيث أشادت شريفة السدراني، إحدى المشاركات في الدورة الثانية من مبادرة ((شابات فخر))، بفرصتها في خوض تجربة الخدمة الوطنية لليوم الواحد، وقالت إن هذه المبادرة فتحت أمامها أبواب الفرص لتحقيق حلمها في التعرف على جوانب الخدمة الوطنية العسكرية، وأوضحت أن المبادرة تدعم القوة النسائية وتشجعها لإثبات قدرتها على التألق في الميدان العسكري، وأن تجربة الخدمة الوطنية لليوم الواحد حققت أحد أهم أهدافها في تجربة الحياة العسكرية الواقعية، وأنها اكتسبت خبرة عسكرية عملية بدءاً من التحية العسكرية وصولاً إلى تفكيك وتركيب الأسلحة، وحتى الأساسيات الخاصة بطريقة العيش العسكري، وتحضير البيئة العسكرية، وتجهيز الوجبات.

وشددت شريفة على تشجيعها لجميع الشابات الإماراتيات بخوض هذه التجربة، مشيرة إلى أنها فرصة لاكتساب خبرات قيمة وتعزيز الروح القيادية والوطنية.

وفي سياق تجارب الخدمة الوطنية والتجنيد العسكري للنساء، عبرت المجندة رقية صلاح عن سعادتها بكونها خاضت مجال العسكرية، وذكرت بأن تجربتها في الخدمة الوطنية لمدة 11 شهراً كانت مصدر إثراء لحياتها،حيث إن خوض هذه التجربة بدايةً من سن 18 أهلها لاستقبال مسؤوليات الحياة وصقل شخصيتها خارج بيئة المنزل المعتادة عليها. وأوضحت أن تكامل نظام الحياة العسكرية من الصباح حتى المساء شمل مجموعة واسعة من الأنشطة، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية، والمشي، وتطوير مهارات الرماية، والتنقل في الميدان، واكتساب مهارات متنوعة مثل التعامل مع الأسلحة وفنون الدفاع عن النفس.

وفي نصيحتها للشابات الإماراتيات اللواتي يمتلكن قوة الإرادة والصبر، شددت على أهمية الانخراط في تجربة الخدمة الوطنية.

وأكدت مزنة الزعابي، فاعلية تجربتها في السلك العسكري وكيف أثرت إيجابياً على تطويرها الشخصي، وقالت: خوضي لتلك التجربة زادني قوة وإصراراً، وأسهم في تنمية شخصيتي وتجهيزي لمواجهة تحديات الحياة بكل ثقة، وأشارت إلى الدور المهم الذي تلعبه الدولة في تعزيز دور وتأثير المرأة، معتبرةً أن أخذ الخبرة في الميدان العسكري ليس فقط فرصة للتعلم، وإنما أيضاً هو فخر لكل امرأة تسعى لتحقيق التميز والتطوير الذاتي.

في نهاية تصريحها، عبرت عن حبها الكبير للوطن وعزمها القوي على حمايته، وامتنانها عن الدعم المستمر لتحقيق أهداف النساء وتمكينهن، مشيدة بإسهامهن الفعّال في بناء المجتمع.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز