الرياضات البحرية.. تجارب متنوعة حافلة بالمغامرة والترفيه

تبرز الرياضات البحرية خلال موسم الشتاء المعتدل في الإمارات، كواحدة من أفضل أنواع الرياضات التي تستقطب الزوار المحليين والسياح من خارج الدولة، للاستمتاع بجمال الشواطئ الممتدة والشمس الدافئة والأجواء الساحرة، حيث تتيح هذه الشواطئ والوجهات البحرية ممارسة الغوص وركوب الأمواج، وسباقات السفن الشراعية ورياضة التجديف بقوارب الكاياك، وغيرها من الرياضات البحرية.

وحرصت النسخة الرابعة من حملة أجمل شتاء في العالم، على تقديم خارطة بأبرز الشواطئ في الدولة والأنشطة الشاطئية فيها، وتحظى رياضة التجديف بقوارب الكاياك، بإقبال لافت، كونها تجمع بين النشاط والاسترخاء والتأمل، بحيث تعد الجولة الرياضية على قوارب الكاياك، واحدة من التجارب التي لا تنسى.

ولممارسة هذه الرياضة، يستهوي متنزه القرم الوطني في أبوظبي، الباحثين عن جمال غابات المانجروف (القرم)، والتي تمتد على شكل مساحات خضراء واسعة، تخترقها قنوات مائية هادئة، تحتضن مئات الأنواع من الطيور والنباتات، كالنحام الكبير، وطير الشاه، وسرطان البحر المرقط، ومن خلال قوارب الكاياك الصغيرة، يمكن التجول لساعتين على الأقل بين أحضان هذه الطبيعة الساحرة.

وفي أبوظبي أيضاً، يمكن الاستمتاع برحلة استثنائية بقوارب الكاياك حول متحف اللوفر - أبوظبي، وتتيح الجولات التعرف من منظور آخر إلى جماليات البناء الخارجي للمتحف، والمشاهد الطبيعية المحيطة به، ويتم تنظيم هذه الفعالية، وفق أفضل الشروط الوقائية.

وفي دبي، وتحديداً في منطقة حتا، لا تكتمل المغامرات إلا بتجربة ركوب قوارب التجديف ((حتا كاياك))، في البحيرة الساحرة خلف سد حتا، حيث تتوفر مجموعة واسعة من قوارب التجديف، توفر تجربة غامرة لكل من ينشد قضاء أوقات ممتعة بين أحضان الطبيعة.

ويعتبر سد حتا مكاناً مثالياً لإشباع شغف محبي هواية رياضة التجديف، حيث تتوافر القوارب التي تتيح فرصة لذلك بين الجبال.

وفي الشارقة، يعد ((سد الرفيصة)) في خورفكان واحداً من أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في المنطقة الشرقية للإمارة، ويقدم السد للزوار والسياح جولات في البحيرة بقوارب بمحركات، وأخرى بقوارب الكاياك. وفي عجمان، تعتبر محمية الزوراء واحدة من أجمل الأماكن السياحة والطبيعية في الدولة.

وتجذب شواطئ أم القيوين الباحثين عن الاستجمام والهدوء وممارسة الأنشطة البحرية. وتشكل الواجهات البحرية في رأس الخيمة مساحات واسعة من المناظر الطبيعية الخلابة، وتبرز جزيرة المرجان كواحدة من أكثر الجزر الصناعية إبداعاً.

وتحتضن الفجيرة واحدة من أهم الوجهات السياحية، وهي جزيرة ((سنوبي))، والتي تمتاز بطبيعتها الرائعة ومعالمها الأخاذة.

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